Il kolossal Avatar: La via dell’acqua tornerà nelle sale italiane dopo essere diventato il terzo incasso più alto della storia.

Con il quarto capitolo atteso al cinema per fine anno, la saga Avatar torna protagonista sul grande schermo con un evento unico. Avatar: La via dell’acqua (trovate a questo indirizzo la nostra recensione), infatti, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in 3D, dal 2 all’8 ottobre. Per l’occasione il colosso Disney ha diffuso quest’oggi un trailer, ed una locandina inedita.

Quanto ha incassato Avatar: La via dell’acqua al cinema?

Avatar: La via dell’acqua ha incassato a livello globale 2.32 miliardi di dollari, divenendo il terzo più alto incasso della storia, esclusa l’inflazione. Questo incasso arrivato attraverso i 684.07 milioni dal Box Office USA ed i 1.63 miliardi da quello internazionale. Il film ha inoltre vinto un Academy Award® per i migliori effetti visivi.

Altre curiosità su Avatar: La via dell’acqua

Prodotto da James Cameron e dal suo partner di lunga data Jon Landau, il film 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment vede protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. Ad affiancare l’illustre cast ci sono i talentuosi esordienti Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. La sceneggiatura è di James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, mentre la storia è di James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi del film.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Sullo sfondo dei paesaggi marini mozzafiato di Pandora, il pubblico viene introdotto alle nuove culture Na’vi e a una serie di creature marine esotiche. Candidato a numerosi premi Oscar®, tra cui quello per il miglior film, Avatar: La Via dell’Acqua è diventato il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per gli effetti visivi.

Avatar: La via dell’acqua (credits 20th Century Studios)

In arrivo anche Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.