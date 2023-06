In occasione dell’evento globale noto come TUDUM, il colosso dello streaming ha presentato Avatar – La leggenda di Aang, una nuova serie live action.

Ispirato dalla serie animata “Avatar: The Last Airbender“, il nuovo show Netflix in live action si è mostrato ieri attraverso un primo teaser trailer, in cui è possibile apprezzare i loghi dei quattro elementi “terra, aria, fuoco, acqua”, nonchè quello della serie stessa. In fondo alla pagina è anche possibile dare un primo sguardo ai protagonisti della serie.

AVATAR: LA LEGGENDA DI AANG

Albert Kim (Sleepy Hollow) è lo showrunner, lo sceneggiatore principale e il produttore esecutivo della serie, al fianco di Dan Lin (The Lego Movie), Lindsey Liberatore (Walker) per Rideback e Michael Goi (Swamp Thing). La co-produttrice esecutiva Roseanne Liang dirige la serie con Goi, Jet Wilkinson e Jabbar Raisani.

Il cast comprende Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko) e Daniel Dae Kim (Ozai). Al loro fianco anche Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s Convenience) nei panni di Zio Iroh, un generale della Nazione del Fuoco in pensione, mentore di suo nipote, il Principe Zuko. Lim Kay Siu (Anna and the King) è Gyatso, monaco dell’Aria che è tutore, mentore e migliore amico di Aang. Ken Leung (Lost) interpreta il Comandante Zhao, ambizioso ufficiale della Nazione del Fuoco che intende sfruttare un incontro inaspettato con un disperato Principe Zuko per favorire le proprie ambizioni.

I PROTAGONISTI DELLA SERIE