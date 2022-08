Avatar: il film da record torna in sala il 22 settembre con una versione 4k hdr

Tornerà il 22 settembre nelle sale italiane, anche in una straordinaria versione 4K HDR, l’epica avventura di James Cameron Avatar, il film di maggior successo di tutti i tempi e vincitore dell’Academy Award® nel 2009. Un nuovo trailer e un nuovo poster celebrano il ritorno nelle sale del film del 2009.

Scritto e diretto dal premio Oscar® James Cameron, Avatar è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. Il film è stato prodotto da James Cameron e Jon Landau. Candidato a nove Academy Award®, tra cui miglior film e miglior regia, il film ha vinto tre premi Oscar® per la migliore fotografia, scenografia ed effetti speciali.

Avatar: trama

Anno 2154. L’ex marine Jake Sully, rimasto disabile in battaglia, prende il posto del fratello ucciso in una rapina, accettando di essere mandato sul pianeta Pandora, a 44 anni luce dalla Terra, in una missione di esplorazione, in cambio di un costoso intervento alle gambe. Sul pianeta Pandora vive la popolazione dei Na’vi e si trovano ricchi giacimenti di Unobtanium, riserve di energia necessarie alla Terra, in emergenza energetica dopo una catastrofe ecologica. L’atmosfera sul luogo è irrespirabile, così sono stati creati degli avatar, pilotati dall’interno della base umana e identici alla popolazione dei Na’vi che si ribella alla colonizzazione da parte degli umani. Il compito di Jake, tramite il suo avatar, è conoscerli, farsi accettare e raccogliere informazioni per il colonnello Quaritch. Durante la permanenza su Pandora, però, Jake si innamora di Neytiri e scopre le vere intenzioni della compagnia RDA per cui lavora il colonnello: sterminare i Na’vi. Sarà costretto a prendere posizione e combattere in un’epica battaglia per il destino di Pandora.