Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron, sembra spinto verso un weekend d’esordio da quasi 100 milioni.

Secondo un articolo offerto da Deadline, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 36.5 milioni di dollari al venerdì negli USA (inclusi gli 12 milioni dalle anteprime del giovedì), un dato che posiziona il film verso un opening weekend domestico tra 85 e 95 milioni.

Il venerdì di Fuoco e Cenere è inferiore ai 53 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022), tuttavia la saga fantascientifica diretta da James Cameron è nota per le lunghe teniture e il forte passaparola natalizio, soprattutto nelle sale premium (IMAX e 3D, che rappresentano oltre il 60% degli incassi). Il film, infatti, potrebbe superare il predecessore nel lungo periodo, grazie alla stagione festiva e al CinemaScore A (come i precedenti).

Confronto storico:

Avatar (2009): venerdì opening ~25 milioni (weekend 77 milioni, totale USA 760 milioni).

(2009): venerdì opening ~25 milioni (weekend 77 milioni, totale USA 760 milioni). La via dell’acqua (2022): venerdì 53 milioni (weekend 134 milioni, totale USA 688 milioni).

A livello internazionale il film ha già superato i 100 milioni offshore al venerdì, con stime globali per il weekend intorno ai 340-350 milioni.

(La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere qui).

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.