E’ disponibile da poco un nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, il prossimo capitolo dell’epopea cinematografica firmata da James Cameron.

Il lancio del nuovo trailer di Avatar 3 è stato quest’oggi accompagnato da nuove informazioni relative alla re-release di Avatar: La via dell’acqua, il fenomeno cinematografico mondiale vincitore di un Oscar® per i migliori effetti visivi, uscito nel 2022 e che ha incassato oltre 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, tornerà nelle sale cinematografiche italiane in 3D, dal 2 all’8 ottobre. Sono aperte le prevendite.

Guardate qui il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025