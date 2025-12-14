Avatar: Fire and Ash | Nuovo spot con sequenze inedite

Mancano solo 5 giorni all’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere negli USA: ecco un nuovo spot pronto ad alzare l’hype!

20th Century Studios ha rilasciato nel primo pomeriggio odierno un nuovo spot TV per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo diretto da James Cameron, carico di sequenze inedite. In particolare, le immagini alzano ulteriormente l’attesa, mostrando il lato vulcanico e bellicoso di Pandora che James Cameron ha promesso: un conflitto più complesso, tra lutto, vendetta e nuove alleanze.

Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nelle sale americane il 19 dicembre 2025 (in Italia poco dopo), solo in 3D, IMAX e formati premium.

Avatar: Fuoco e Cenere | Il nuovo spot

In 5 days, witness the greatest chapter of the biggest saga in history.



Experience Avatar: Fire and Ash in theatres and IMAX this Friday. Get tickets now: https://t.co/I2tWiCR6Y3



pic.twitter.com/rtTE6lUPyy — 20th Century Studios (@20thcentury) December 14, 2025

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025. Avete già dato una lettura alle iniziative UCI Cinemas legate al film di James Cameron?