Il kolossal di James Cameron continua a incantare durante le feste, confermando il suo appeal anche nel Box Office ITALIA.

Il giorno di Natale (25 dicembre 2025) Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 868.290 euro in Italia (dati Cinetel), un risultato solido per un titolo già in programmazione da 9 giorni, che porta il totale complessivo a circa 10.5 milioni di euro. Nonostante la concorrenza festiva (Buen Camino su tutti), il film ha mantenuto una buona tenuta, con il pubblico che ha scelto lo spettacolo visivo in sale premium per il giorno di Natale.

Dopo l’esordio del 17 dicembre, il totale italiano al 25 dicembre ha superato pertanto i 10 milioni, con una performance costante che beneficia delle vacanze natalizie e del passaparola positivo. Fuoco e Cenere viaggia pertanto su ritmi simili al secondo capitolo (La via dell’acqua), e, con Santo Stefano, Capodanno e le settimane festivi ancora davanti, le previsioni indicano un finale tra 45 e 60 milioni – potenzialmente uno dei migliori risultati hollywoodiani dell’anno.

Confronto Tra Fuoco e Cenere ed i precedenti capitoli in Italia (nei primi 9 giorni):

(2009): circa 18 milioni nei primi 9 giorni (totale finale 65.7 milioni). Avatar: La via dell’acqua (2022): circa 11 milioni nei primi 9 giorni (totale finale oltre 50 milioni).

Sul fronte globale, l’opening weekend è stato di 345 milioni, con un totale cumulativo che ha superato i 450 milioni dopo una settimana, trainato da mercati come Cina (57.6 milioni) e Francia (21.4 milioni). Al momento Fuoco e Cenere viaggia con uno score di 472.59 milioni di dollari (118.99 milioni negli USA). Dati: BoxOfficeMojo

Pandora resta un richiamo irresistibile per le famiglie al cinema durante le feste.

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere è approdato nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.