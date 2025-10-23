Avatar Fuoco e Cenere brano Miley Cyrus
Avatar: Fuoco e Cenere | Il brano di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora

Scritto da Frenck Coppola

Disney ha presentato il nuovo bravo di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora di Avatar: Fuoco e Cenere.

Nella giornata di ieri 20th Century Studios (di proprietà Disney Company) ha svelato in anteprima “Dream as One“, il brano inedito cantato da Miley Cyrus con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, che apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film.

La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. Il singolo “Dream as One” di Columbia Records / Sony Music uscirà il 14 novembre.

Guardate qui il video di lancio del brano Dream as One di Miley Cyrus per Avatar: Fuoco e Cenere

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025

