Disney ha presentato il nuovo bravo di Miley Cyrus che farà parte della colonna sonora di Avatar: Fuoco e Cenere.

Nella giornata di ieri 20th Century Studios (di proprietà Disney Company) ha svelato in anteprima “Dream as One“, il brano inedito cantato da Miley Cyrus con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, che apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film.

La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. Il singolo “Dream as One” di Columbia Records / Sony Music uscirà il 14 novembre.

Guardate qui il video di lancio del brano Dream as One di Miley Cyrus per Avatar: Fuoco e Cenere

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025