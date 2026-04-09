L’epopea visiva di James Cameron si prepara a conquistare il mercato domestico con il lancio delle edizioni fisiche del terzo capitolo della saga. Come annunciato nel comunicato stampa ufficiale di Eagle Pictures, Avatar: Fuoco e Cenere sarà disponibile dal 3 giugno nei formati 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD.

Il film, che ha confermato la potenza del franchise dopo il successo globale e l’analisi approfondita che abbiamo dedicato nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, arriva in Home Video puntando sulla massima qualità tecnologica per valorizzare il lavoro di 20th Century Studios.

La distribuzione prevede diverse opzioni per i collezionisti, a partire dalle edizioni standard arricchite da audio Dolby Atmos e video Dolby Vision. Chi desidera approfondire i segreti di Pandora potrà contare su oltre tre ore di contenuti speciali che esploreranno la cultura Na’vi, il design degli ambienti e le innovazioni della motion capture e del 3D.

Dal 18 giugno si aggiungerà inoltre una prestigiosa SteelBook 4K in edizione limitata, caratterizzata da un artwork dedicato all’attacco dei Mangkwan, mentre per i neofiti sarà disponibile un cofanetto speciale contenente l’intera trilogia cinematografica prodotta da James Cameron.

Avatar Fuoco Cenere Home Video: il trionfo agli Oscar e i segreti del 4K

Il lancio home video celebra il recente successo della pellicola, fresca vincitrice del Premio Oscar 2026 per i Migliori Effetti Speciali. Il materiale extra incluso nelle edizioni fisiche permette di scoprire come la tecnologia di Cameron abbia evoluto il concetto di cinema immersivo, portando lo spettatore direttamente nel cuore del processo creativo. Dalla cura maniacale per la lingua Na’vi fino alla resa cromatica delle foreste di Pandora in HDR, l’edizione 4K di Fuoco e Cenere si pone come il nuovo punto di riferimento tecnico per gli appassionati di cinema in casa, garantendo una fedeltà visiva identica a quella della sala cinematografica.

Contenuti extra (nelle edizioni Blu-ray e 4K)

Accendere la scintilla: dietro le quinte di Avatar: Fuoco e cenere — Una serie di speciali che esplorano il percorso dei cineasti nella realizzazione di Avatar: Fire and Ash, con filmati esclusivi del dietro le quinte e approfondimenti sul processo creativo direttamente dai talenti che hanno dato forma al film

Una serie di speciali che esplorano il percorso dei cineasti nella realizzazione di Avatar: Fire and Ash, con filmati esclusivi del dietro le quinte e approfondimenti sul processo creativo direttamente dai talenti che hanno dato forma al film Scriverei sequel: Nel 2013, James Cameron riunì un team di sceneggiatori di alto livello per dare forma alla visione dei sequel di Avatar. Insieme crearono un’ambiziosa saga che intreccia nuove storie, clan, creature e, soprattutto, una famiglia per Jake e Neytiri.

Nel 2013, James Cameron riunì un team di sceneggiatori di alto livello per dare forma alla visione dei sequel di Avatar. Insieme crearono un’ambiziosa saga che intreccia nuove storie, clan, creature e, soprattutto, una famiglia per Jake e Neytiri. Il design di Pandora: Lo scenografo Dylan Cole e il suo team affrontano la loro più grande sfida progettuale: creare un mondo e una cultura per i nuovi clan, i Mercanti del Vento e il Popolo delle Ceneri, e per le creature che condividono il loro mondo.

Lo scenografo Dylan Cole e il suo team affrontano la loro più grande sfida progettuale: creare un mondo e una cultura per i nuovi clan, i Mercanti del Vento e il Popolo delle Ceneri, e per le creature che condividono il loro mondo. Il design della RDA: Lo scenografo Ben Procter e il suo team di concept artist e direttori artistici presentano i set di Bridgehead e dell’RDA. Dai bozzetti preliminari a oltre 70 set, i progetti di Procter hanno fatto da sfondo a molte delle scene d’azione del film.

Lo scenografo Ben Procter e il suo team di concept artist e direttori artistici presentano i set di Bridgehead e dell’RDA. Dai bozzetti preliminari a oltre 70 set, i progetti di Procter hanno fatto da sfondo a molte delle scene d’azione del film. Le donne di Pandora. Uno sguardo approfondito alle figure femminili del film, vere guerriere e spiriti indomiti.

Uno sguardo approfondito alle figure femminili del film, vere guerriere e spiriti indomiti. Varang e i Mangkwan: Come ogni aspetto dei film di Avatar, Varang e i Mangkwan sono merito di una fusione di talenti, dalla creazione dei personaggi e delle scenografie, ai costumi e alla body art, ma l’elemento più distintivo è senza dubbio l’interpretazione di Oona Chaplin. Scopri come ha affrontato il suo ruolo.

Come ogni aspetto dei film di Avatar, Varang e i Mangkwan sono merito di una fusione di talenti, dalla creazione dei personaggi e delle scenografie, ai costumi e alla body art, ma l’elemento più distintivo è senza dubbio l’interpretazione di Oona Chaplin. Scopri come ha affrontato il suo ruolo. L’interpretazione: Cameron e il suo cast si godono la “libertà di immaginare” sul set di Avatar. I personaggi prendono vita istintivamente, poiché gli attori si affidano alla loro connessione reciproca, piuttosto che agli elementi fisici come luci, costumi e scenografie.

Cameron e il suo cast si godono la “libertà di immaginare” sul set di Avatar. I personaggi prendono vita istintivamente, poiché gli attori si affidano alla loro connessione reciproca, piuttosto che agli elementi fisici come luci, costumi e scenografie. Gli stunt: Il regista della seconda unità, Garrett Warren, ci porta dietro le quinte di “Fuoco e cenere”. Tutto ciò che vedete nel film è stato realizzato dal suo team di stuntman: arrampicate, cadute, combattimenti, sparatorie, nuoto e persino combattimenti aerei sugli ikran.

Il regista della seconda unità, Garrett Warren, ci porta dietro le quinte di “Fuoco e cenere”. Tutto ciò che vedete nel film è stato realizzato dal suo team di stuntman: arrampicate, cadute, combattimenti, sparatorie, nuoto e persino combattimenti aerei sugli ikran. Montaggio e telecamera virtuale: Nei film di Avatar, il montaggio è l’eroe silenzioso della produzione. Scopri il complesso processo che i montatori seguono per trasformare le “scene” filmate, dalla fase di ripresa al montaggio delle performance, al caricamento delle telecamere, alle inquadrature, ai modelli e, infine, al film finito.

Nei film di Avatar, il montaggio è l’eroe silenzioso della produzione. Scopri il complesso processo che i montatori seguono per trasformare le “scene” filmate, dalla fase di ripresa al montaggio delle performance, al caricamento delle telecamere, alle inquadrature, ai modelli e, infine, al film finito. La WĒTĀ FX: La Wētā FX si è cimentata nell’impresa monumentale di rendere ogni inquadratura con dettagli fotorealistici. Fuoco e cenere è più grande e complesso di qualsiasi altro film precedente, con scenografie gigantesche, personaggi virtuali, creature dinamiche ed effetti speciali straordinari.

La Wētā FX si è cimentata nell’impresa monumentale di rendere ogni inquadratura con dettagli fotorealistici. Fuoco e cenere è più grande e complesso di qualsiasi altro film precedente, con scenografie gigantesche, personaggi virtuali, creature dinamiche ed effetti speciali straordinari. La ILM: La ILM si occupa di due scene chiave: la prigionia di Jake in una gabbia da thanator e la sua emozionante fuga sulla pista sterrata di Bridgehead.

La ILM si occupa di due scene chiave: la prigionia di Jake in una gabbia da thanator e la sua emozionante fuga sulla pista sterrata di Bridgehead. La Colonna sonora: Il compositore Simon Franglen ci porta dietro le quinte della sua avvincente colonna sonora per Fuoco e cenere, catturando la maestosa bellezza dei Mercanti del Vento e il mondo inquietante dei Mangkwan. Ascolteremo anche Miley Cyrus parlare del suo singolo di successo “Dream As One”.

Il compositore Simon Franglen ci porta dietro le quinte della sua avvincente colonna sonora per Fuoco e cenere, catturando la maestosa bellezza dei Mercanti del Vento e il mondo inquietante dei Mangkwan. Ascolteremo anche Miley Cyrus parlare del suo singolo di successo “Dream As One”. L’arte e l’impatto del 3D: James Cameron ci porta all’interno del 3D, un elemento cruciale dei film di Avatar. Il pubblico percepisce l’immensa vastità di Pandora, non solo attraverso l’ampiezza dello schermo cinematografico, ma anche grazie alla profondità infinita resa possibile dalle riprese stereoscopiche.

James Cameron ci porta all’interno del 3D, un elemento cruciale dei film di Avatar. Il pubblico percepisce l’immensa vastità di Pandora, non solo attraverso l’ampiezza dello schermo cinematografico, ma anche grazie alla profondità infinita resa possibile dalle riprese stereoscopiche. Casa in Nuova Zelanda: Sebbene le riprese dal vivo di Fuoco e cenere si siano concentrate in un angolo tranquillo di Wellington, maestranze provenienti da tutta la Nuova Zelanda si sono unite per costruire le scenografie, i costumi, gli oggetti di scena e persino le imbarcazioni.

Sebbene le riprese dal vivo di Fuoco e cenere si siano concentrate in un angolo tranquillo di Wellington, maestranze provenienti da tutta la Nuova Zelanda si sono unite per costruire le scenografie, i costumi, gli oggetti di scena e persino le imbarcazioni. Tributo a Jon Landau: Se James Cameron è la mente visionaria dei sequel di Avatar, il produttore Jon Landau ne è stato il cuore pulsante. In questo sentito omaggio, i cineasti celebrano un caro amico e collega con i ricordi del cast e della troupe.

Se James Cameron è la mente visionaria dei sequel di Avatar, il produttore Jon Landau ne è stato il cuore pulsante. In questo sentito omaggio, i cineasti celebrano un caro amico e collega con i ricordi del cast e della troupe. L’orientamento della RDA: Hai la stoffa per sopravvivere nella selvaggia frontiera di Pandora? In questi video tutorial, l’RDA fornisce un addestramento essenziale nella lingua Na’vi e un briefing informativo sui clan di Pandora e sui suoi abitanti.

Hai la stoffa per sopravvivere nella selvaggia frontiera di Pandora? In questi video tutorial, l’RDA fornisce un addestramento essenziale nella lingua Na’vi e un briefing informativo sui clan di Pandora e sui suoi abitanti. Na’vi 101: Corso ufficiale di lingua della RDA: Prima di mettere piede su Pandora, l’RDA richiede al personale di completare un corso di lingua Na’vi. Questo video illustra le basi della lingua Na’vi: saluti, frasi chiave, pronuncia corretta e usanze culturali. Fidatevi: parlate bene o ne pagherete le conseguenze.

Prima di mettere piede su Pandora, l’RDA richiede al personale di completare un corso di lingua Na’vi. Questo video illustra le basi della lingua Na’vi: saluti, frasi chiave, pronuncia corretta e usanze culturali. Fidatevi: parlate bene o ne pagherete le conseguenze. Brief dell’intelligence su Pandora: Un video di orientamento essenziale dell’RDA, progettato per dare alle nuove reclute un vantaggio tattico quando si naviga nei territori inesplorati di Pandora. Questo non è solo un nuovo mondo. È una nuova frontiera.

Un video di orientamento essenziale dell’RDA, progettato per dare alle nuove reclute un vantaggio tattico quando si naviga nei territori inesplorati di Pandora. Questo non è solo un nuovo mondo. È una nuova frontiera. Materiale promozionale e video musicale “Dream as One” Video musicale: La superstar pluripremiata ai Grammy, Miley Cyrus, interpreta la sua emozionante ballata finale, “Dream as One”, nel video musicale ufficiale. Trailer Cinematografico 1 : Nuovi clan, nuovi cattivi. La famiglia Sully lotta per sopravvivere. Trailer Cinematografico 2 : Il mondo di Pandora è più profondo di quanto tu possa immaginare.



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