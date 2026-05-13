Il viaggio su Pandora si prepara a traslocare sul piccolo schermo. Durante l’attesa presentazione Upfront di Disney a New York, è stata ufficialmente svelata la data di debutto in streaming di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga di James Cameron.

Avatar: Fuoco e Cenere arriverà nel catalogo di Disney+ il prossimo 24 giugno.

La notizia, riportata da Deadline, è stata confermata sul palco da Sigourney Weaver. Il film approderà in piattaforma dopo una “finestra” cinematografica di 196 giorni dal suo debutto nelle sale, avvenuto il 10 dicembre 2025. Un tempo necessario per permettere alla pellicola di confermarsi l’ennesimo titano del box office, superando agilmente la soglia del miliardo di dollari e diventando il terzo capitolo consecutivo del franchise a raggiungere questo traguardo. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, il film riesce a espandere i confini di Pandora in modo visivamente sorprendente, introducendo sfumature morali finora inedite per la saga.

Jake e Neytiri contro il Popolo della Cenere: i dettagli del film

La storia di Avatar: Fuoco e Cenere riprende poco dopo gli eventi di Avatar: La Via dell’Acqua. La famiglia di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) si ritrova a dover gestire il dolore per le perdite subite mentre affronta una nuova, minacciosa tribù Na’vi: il Popolo della Cenere. Guidati dalla spietata Varang (Oona Chaplin), questo clan rappresenta il lato più aggressivo e oscuro degli abitanti di Pandora, mettendo a dura prova la resistenza dei protagonisti.

Diretto da James Cameron e scritto insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, il film vanta un cast d’eccezione che, oltre ai protagonisti e alla Weaver, vede il ritorno di Stephen Lang e Kate Winslet, con i nuovi ingressi di David Thewlis e la stessa Oona Chaplin. Prodotto da Lightstorm Entertainment e distribuito da 20th Century Studios, il film promette di essere uno dei titoli più visti dell’anno anche in formato domestico.

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