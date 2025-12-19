Avatar: Fuoco e Cenere | 12 milioni nelle anteprime USA

James Cameron sotto le aspettative iniziali, ma il weekend stimato per Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe portare oltre i 90 milioni.

Secondo i dati riportati da Deadline, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 12 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, si tratta di uno score sotto di 5 milioni rispetto ai 17 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022). Un inizio solido ma non esplosivo per il terzo capitolo, che potrebbe però beneficiare del passaparola natalizio. Le stime per il weekend nel Box Office USA all’esordio ora variano tra 90-105 milioni.

Tra gli altri film usciti quest’anno, con l’aggiunta degli incassi del venerdì ancora da contabilizzare per Fuoco e Cenere: Dune: Parte 2 (32,2 milioni Friday/previews) e Captain America: Brave New World (40,9 milioni Friday/previews). La critica intanto non sembra aver apprezzato particolarmente, a tal proposito Fuoco e Cenere ha raccolto il 69% fresh su Rotten Tomatoes, inferiore al primo Avatar (81%) e al secondo (76%).

(La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere qui).

Nessun dato internazionale è disponibile al momento, ma le previsioni globali puntano a un opening forte in mercati come Cina e Corea, verso i 400-450 milioni worldwide. Potrebbe superare il secondo capitolo (2,32 miliardi totali) se mantiene lo slancio.

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.