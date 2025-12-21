Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo della saga sci-fi di James Cameron, parte forte nel Box Office USA ma sotto le attese iniziali: ecco tutti i numeri che contano.

Il tanto atteso Avatar 3 ha chiuso il suo primo weekend americano (19-21 dicembre) con 88 milioni di dollari, un debutto che lo posiziona di certo al primo posto ma circa il 34% sotto i 134 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022). Nonostante l’apertura più soft, il film ha dominato grazie alle sale premium (IMAX e 3D), che hanno hanno rappresentato oltre il 60% degli incassi domestici, e a un ottimo passaparola (CinemaScore A, come i precedenti capitoli). Fonte: Deadline

Confronti con la saga (opening weekend USA):

(2009): 77 milioni → totale USA 760 milioni La via dell’acqua (2022): 134 milioni → totale USA 688 milioni

Sul fronte internazionale, Fuoco e Cenere ha incassato 257 milioni di dollari, per un totale globale di 345 milioni – il secondo miglior opening del 2025 dopo Zootropoli 2. I mercati top:

Cina: 57.6 milioni (secondo miglior debutto Hollywood 2025)

Francia: 21.4 milioni

Germania: 18 milioni

Corea: 13.6 milioni

UK: 11.9 milioni

L’Europa ha contribuito con 109.4 milioni complessivi, mentre Asia-Pacifico (senza Cina) con 60.1 milioni.

Fuoco e Cenere è partito pertanto più piano, tuttavia è risaputo che la saga Avatar è famosa per le “gambe lunghe”: con le vacanze natalizie alle porte (Natale e Capodanno), gli analisti prevedono un totale domestico tra 600-800 milioni e globale facilmente oltre i 2 miliardi, grazie al repeat viewing e al 66% di incassi da formati premium (biglietti più cari).

(La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere qui).

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.