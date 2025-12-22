L’atteso terzo capitolo della saga Avatar è partito alla grande nel nostro Paese, ecco i dati del weekend al Box Office ITALIA.

Avatar: Fuoco e Cenere ha debuttato in Italia (dal 17 dicembre) con 7.09 milioni di euro in cinque giorni (dati Cinetel al 21 dicembre), conquistando immediatamente il primo posto e diventando il miglior esordio del weekend pre-natalizio.

Il film di James Cameron ha dominato grazie a un’occupazione elevata nelle sale 3D e IMAX, con medie per copia altissime (oltre 2.000 euro nei primi giorni) e un pubblico che ha premiato lo spettacolo visivo. Il primo giorno (17 dicembre) aveva già incassato 1.15 milioni di euro, seguito da un venerdì forte e un sabato da quasi 1.9 milioni.

Confronto con altri capitoli della saga nel Box Office Italia:

(2009): opening weekend ~10 milioni, totale 65.7 milioni. Avatar: La via dell’acqua (2022): opening ~8-9 milioni in periodo simile, totale oltre 50 milioni.

Fuoco e Cenere parte in linea o leggermente sotto il predecessore, ma con le feste natalizie (Natale, Santo Stefano, Capodanno) e il passaparola positivo, gli analisti prevedono una tenuta eccezionale: il totale italiano stimato è tra i 40 ed i 60 milioni, con possibilità di avvicinarsi ai record della saga se mantiene il ritmo.

Nel contesto globale (345 milioni opening weekend worldwide), l’Italia ha contribuito con numeri solidi, confermando l’amore del pubblico per Pandora. Date qui una lettura ai dati provenienti dal Box Office USA.

(La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere qui).

Oltre Avatar: Fuoco e Cenere, che ha monopolizzato il Box Office ITALIA, il weekend ha visto alcune performance interessanti. Norimberga per esempio, il dramma storico con Russell Crowe, è entrato direttamente al secondo posto con circa 1.26 milioni di euro.

In tenuta solida, invece, al terzo posto si è classificato Zootropolis 2, che ha aggiunto circa 911 mila euro nel weekend, portando il totale oltre i 13 milioni e confermando il suo appeal familiare anche a diverse settimane dall’uscita. Bene anche Oi vita mia, la commedia italiana con Pio e Amedeo, che ha incassato altri 695 mila euro avvicinandosi agli 8 milioni complessivi, resistendo alla concorrenza natalizia grazie al passaparola locale.

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere approderà nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.