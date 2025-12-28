Avatar fuoco e cenere box office usa natale
Posted in Avatar Box Office

Box Office USA | Avatar: Fuoco e Cenere domina il weekend natalizio con 64 milioni

Pubblicato il
Scritto da Frenck Coppola

Il kolossal di James Cameron chiude l’ultimo weekend del 2025 al primo posto, con un secondo weekend solido e un totale che supera i 217 milioni domestici.

Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 64 milioni di dollari nel weekend del 26-28 dicembre (venerdì-domenica), con un calo del solo 28% rispetto all’esordio – una tenuta eccellente per un film già al secondo weekend. Il totale domestico sale così a 217.6 milioni, mentre globale si avvicina ai 760 milioni dopo appena due settimane. (Fonte: BoxOfficeMojo)

Il film ha dominato il botteghino soprattutto attraverso le sale premium (IMAX e 3D), che continuano a rappresentare oltre il 60% degli incassi, e a un passaparola positivo durante le feste (questa la nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere). Il giorno di Natale aveva già aggiunto 24 milioni, confermando l’appeal familiare e lo spettacolo visivo come traino principale.

Confronto con la saga (tenuta nel secondo weekend USA):

  • Avatar (2009): secondo weekend +24% (totale finale USA 760 milioni).
  • Avatar: La via dell’acqua (2022): secondo weekend -53% (totale finale USA 688 milioni).

Dati alla mano, Fuoco e Cenere ha tenuto molto meglio del secondo capitolo (-28% vs -53%), e con Capodanno alle porte le previsioni indicano un finale domestico tra 550-700 milioni e globale facilmente oltre i 2 miliardi – potenzialmente il terzo miglior risultato della franchise.

Pandora continua a incantare: il viaggio dei Sully è l’evento cinematografico delle feste. Sarà sufficiente questo passo per convincere James Cameron a procedere con Avatar 4 e 5? Leggete il nostro ultimo approfondimento qui.

Il Box Office USA complessivo del weekend è stimato sui 176.8 milioni di dollari, +3% rispetto allo stesso periodo 2024, con sette film sopra gli 11 milioni: segno di un mercato festivo vivo e diversificato.

Al secondo posto Zootropolis 2 ha raccolto altri 20 milioni di dollari, un risultato in crescita del 34.7% rispetto alla settimana precedente grazie al boost natalizio. Il film d’animazione Disney, alla quinta settimana, porta il totale domestico a 321.28 milioni, confermando il suo appeal familiare e la capacità di resistere alla concorrenza dei blockbuster.

Terza posizione per Marty Supreme, che aggiunge 15.6 milioni con un aumento esplosivo del +1.682% (grazie all’espansione delle sale). Alla seconda settimana, il film ha superato i 28.29 milioni complessivi, dimostrando un passaparola forte e un pubblico curioso per questa proposta originale.

Scopri di più da Universal Movies

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un Commento...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Universal Movies - La Folle Passione del Cinema
Trustpilot