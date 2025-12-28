Il kolossal di James Cameron chiude l’ultimo weekend del 2025 al primo posto, con un secondo weekend solido e un totale che supera i 217 milioni domestici.

Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 64 milioni di dollari nel weekend del 26-28 dicembre (venerdì-domenica), con un calo del solo 28% rispetto all’esordio – una tenuta eccellente per un film già al secondo weekend. Il totale domestico sale così a 217.6 milioni, mentre globale si avvicina ai 760 milioni dopo appena due settimane. (Fonte: BoxOfficeMojo)

Il film ha dominato il botteghino soprattutto attraverso le sale premium (IMAX e 3D), che continuano a rappresentare oltre il 60% degli incassi, e a un passaparola positivo durante le feste (questa la nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere). Il giorno di Natale aveva già aggiunto 24 milioni, confermando l’appeal familiare e lo spettacolo visivo come traino principale.

Confronto con la saga (tenuta nel secondo weekend USA):

(2009): secondo weekend +24% (totale finale USA 760 milioni). Avatar: La via dell’acqua (2022): secondo weekend -53% (totale finale USA 688 milioni).

Dati alla mano, Fuoco e Cenere ha tenuto molto meglio del secondo capitolo (-28% vs -53%), e con Capodanno alle porte le previsioni indicano un finale domestico tra 550-700 milioni e globale facilmente oltre i 2 miliardi – potenzialmente il terzo miglior risultato della franchise.

Pandora continua a incantare: il viaggio dei Sully è l’evento cinematografico delle feste. Sarà sufficiente questo passo per convincere James Cameron a procedere con Avatar 4 e 5? Leggete il nostro ultimo approfondimento qui.

Il Box Office USA complessivo del weekend è stimato sui 176.8 milioni di dollari, +3% rispetto allo stesso periodo 2024, con sette film sopra gli 11 milioni: segno di un mercato festivo vivo e diversificato.

Al secondo posto Zootropolis 2 ha raccolto altri 20 milioni di dollari, un risultato in crescita del 34.7% rispetto alla settimana precedente grazie al boost natalizio. Il film d’animazione Disney, alla quinta settimana, porta il totale domestico a 321.28 milioni, confermando il suo appeal familiare e la capacità di resistere alla concorrenza dei blockbuster.

Terza posizione per Marty Supreme, che aggiunge 15.6 milioni con un aumento esplosivo del +1.682% (grazie all’espansione delle sale). Alla seconda settimana, il film ha superato i 28.29 milioni complessivi, dimostrando un passaparola forte e un pubblico curioso per questa proposta originale.