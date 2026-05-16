James Cameron ha finalmente fornito importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Avatar 4 e Avatar 5.

Intervenuto al podcast di Empire (via Deadline), il regista ha annunciato l’obiettivo di voler realizzare i prossimi due capitoli della saga nella metà del tempo e con due terzi dei costi di produzione rispetto alle pellicole passate, ottimizzando la rotta per Pandora. La decisione arriva mesi dopo il rilascio di Avatar: Fuoco e Cenere.

A quanto pare, il regista andrà alla ricerca di nuove tecnologie per snellire la produzione dei film, definiti spaventosamente costosi. Cameron si prenderà circa un anno per definire questo modello; tutto questo subito dopo il progetto in 3D su Billie Eilish.

James Cameron e la sfida dei costi per il futuro di Avatar

Le nuove dichiarazioni superano la linea prudente del passato. Mesi fa vi avevamo raccontato di un James Cameron dubbioso sul futuro della saga, dove il cineasta dichiarò che la prosecuzione oltre il terzo capitolo sarebbe dipesa solo dalla redditività al botteghino, non essendoci più un modello di business garantito.

Il quadro si è stabilizzato anche grazie all’accoglienza dell’ultimo film, analizzato nella nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere, e al recente annuncio dell’arrivo del film su Disney+.

Nonostante alcune scene di Avatar 4 siano già state girate, Cameron ha ribadito che la fattibilità economica resta il criterio fondamentale. Se decidesse di fermarsi indicherà una conferenza stampa. Tra i piani futuri del regista c’è anche la volontà di scrivere dei romanzi canonici per registrare l’intera storia di Pandora.