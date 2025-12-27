Il regista apre alla possibilità di fermarsi al terzo capitolo: “Dipende dal pubblico”.

Durante una conferenza stampa a Los Angeles (via Deadline), James Cameron ha parlato con franchezza del futuro della franchise Avatar, dichiarando che Avatar 4 e Avatar 5 potrebbero non essere realizzati se Avatar: Fuoco e Cenere non otterrà il successo commerciale sperato.

“Non voglio fare film che la gente non vuole vedere”, ha detto Cameron. “Se Fuoco e Cenere non farà abbastanza soldi, non faremo 4 e 5. È semplice. Ho 71 anni, non ho tempo da perdere con progetti che non appassionano il pubblico”.

Il regista ha aggiunto che, in caso di stop, “terrò una press conference e vi dirò cosa avremmo fatto. Come vi suona?”. Ha anche espresso interesse a “novellizzare” i film non realizzati per “avere il record canonico di ciò che doveva essere”, nonostante “non ci sia più un business model per questo”.

Cameron ha già scritto gli script per tutti e cinque i film e girato alcune scene del primo atto di Avatar 4 (per gestire l’invecchiamento naturale dei giovani attori). Tuttavia, la decisione finale resta legata al box office di Fuoco e Cenere, attualmente in sala con numeri forti (153.6 milioni domestici e quasi un miliardo globale nella prima settimana).

Date ufficiali Disney (ancora confermate):

Avatar 4 : 21 dicembre 2029

: 21 dicembre 2029 Avatar 5: 19 dicembre 2031

Il futuro di Pandora è in bilico: Cameron è pronto a continuare, ma solo se il pubblico lo vuole davvero.

(La nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere).

Altre informazioni su Avatar: Fuoco e Cenere

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Avatar: Fuoco e Cenere è approdato nelle sale italiane a partire dal 17 dicembre 2025.