Aubrey Plaza con Jason Statham nel nuovo film di Guy Ritchie

L’attrice Aubrey Plaza affiancerà Jason Statham nel nuovo film diretto da Guy Ritchie, noto in precedenza come Five Eyes.

Il film racconterà la storia di un agente dell’MI6 reclutato dall’organizzazione di intelligence “Five Eyes” affinché rintracci e fermi la vendita di nuove armi letali che minacciano l’ordine mondiale. In coppia contro la sua volontà con un’esperta di tecnologie della CIA di nome Sarah Fidel, Fortune si imbarca in una missione per il mondo per cercare il miliardario Greg Simmonds e infiltrarsi nella sua cerchia più intima.

Il protagonista sarà interpretato da Jason Statham, mentre la Plaza ha ottenuto il ruolo della esperta di tecnologie della CIA. La regia di Guy Ritchie si baserà su una sceneggiatura firmata da Ivan Atkinson e Marn Davies, già collaboratori del regista in The Gentlemen.

La STXfilms si è assicurata i diritti di distribuzione e proporrà la pellicola negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda.