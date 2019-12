Il casting di The Falcon and the Winter Soldier è costantemente aperto, la conferma arriva oggi grazie all'ingaggio di due nuovi attori.

Il sito Deadline ha confermato oggi che i Marvel Studios hanno messo sotto contratto Desmond Chiam e Miki Ishikawa per un ruolo misterioso nella prima serie tv Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

Desmond Chiam è noto per la sua presenza nella serie tv Now Apocalypse, mentre Miki Ishikawa ha partecipato alla serie antologica The Terror. Insomma, non proprio due nomi di spicco, quindi aspettiamoci ruoli non proprio centralissimi.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.