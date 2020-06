Atlantis è il nuovo progetto fantascientifico di Colin Trevorrow

Atlantis è il nuovo progetto sci-fi di Colin Trevorrow, attualmente impegnato nella regia di Jurassic World Dominion le cui riprese, sospese a causa della pandemia di Covid-19, dovrebbero ripartire entro il prossimo mese di luglio.

Il nuovo film per la Universal Pictures si baserà sulla leggenda di Atlantide, il misterioso continente abitato da una civiltà altamente progredita sprofondato nell’Oceano Indiano, tra l’Africa, l’India e l’Oceania.

Colin Trevorrow, oltre a dirigere il film, ha sviluppato la storia di Atlantis insieme a Matt Chapman (Bridge of Spies). Dante Harper si occuperà della sceneggiatura.

Trevorrow sta lavorando a questo proggetto sin dal 2018, ma lo ha tenuto per molto tempo chiuso in un cassetto per dare al suo team creativo – guidato dallo scenografo Kevin Jenkins ( Star Wars: Episodio IX e Jurassic World: Dominion ) – il tempo necessario per immaginare e costruire il mondo di Atlantide.