Asteroid | Il cast del film Google diretto da Doug Liman

Il regista Doug Liman presenterà a Venezia il suo ambizioso progetto realizzato in collaborazione con Google dal titolo Asteroid.

Il cortometraggio da 30 minuti, si perché si tratta di un film unico nel suo genere vista la portata ma anche la durata, è un thrillet immersivo a 180°, progettato per piattaforme di realtà virtuale e mista, con un focus sull’innovazione tecnologica e narrativa.

Asteroid si inserisce in un panorama di produzioni innovative, essendo uno dei primi progetti di Google’s 100 Zeros, che mira a integrare tecnologia e storytelling. Il film è stato descritto come un thriller ad alta tensione che sfrutta le potenzialità dell’XR per un’esperienza coinvolgente.

Come anticipato da Deadline, il film di Lima debutterà al Venice Immersive, sezione dedicata alla realtà estesa del Festival di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025), tra 69 progetti selezionati, di cui 30 in competizione. La giuria del Venice Immersive, presieduta da Eliza McNitt (Spheres), valuterà il progetto per i premi della sezione.

Dove verrà distribuito il film Asteroid?

Asteroid sarà disponibile entro la fine del 2025 sulla piattaforma XR di Google, in concomitanza con il lancio del visore Project Moohan, sviluppato da Samsung e Google.

Quale sarà il cast di Asteroid?

Il cast di Asteroid include Hailee Steinfeld (Sinners, Hawkeye), Ron Perlman (Hellboy), Rhenzy Feliz (The Penguin), Freida Pinto (Slumdog Millionaire), Leon Mandel (The Americans) e DK Metcalf, wide receiver dei Pittsburgh Steelers, al suo debutto cinematografico.

Prodotto da 30 Ninjas Production di Liman, in collaborazione con Google’s 100 Zeros (iniziativa con Range Media Partners), il film è diretto da Liman insieme a Julina Tatlock e Jed Weintrob, che sono anche produttori con Marty Schulman, Neil Parris e Jon Zepp.

Quale sarà la trama di Asteroid?

La trama di Asteroid segue un gruppo di estranei che intraprendono un rischioso viaggio su un vecchio razzo per estrarre minerali da un asteroide vicino alla Terra, con l’obiettivo di ottenere una ricchezza inimmaginabile. Il film si distingue per un’esperienza interattiva: dopo la visione, gli spettatori possono ricevere una chiamata da un personaggio rimasto sull’asteroide, con un’interazione guidata da intelligenza artificiale che estende la narrazione oltre il film lineare.