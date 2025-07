Dopo quasi 5 anni dall’accordo ottenuto con UbiSoft, la serie live-action ispirata dai videogame Assassin’s Creed ha ottenuto il via libera da Netflix.

Nel primo pomeriggio odierno Deadline ha riferito che lo show live-action ha ottenuto il via libera dal colosso dello streaming, aggiungendo che questi sarà ideato, diretto e prodotto da Roberto Patino (DMZ , Westworld) e David Wiener (Halo, Homecoming). Tra i produttori esecutivi, inoltre, figureranno Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole.

“Siamo fan di Assassin’s Creed fin dalla sua uscita nel 2007. Ogni giorno che lavoriamo a questo show, ne usciamo entusiasti e onorati dalle possibilità che Assassin’s Creed ci apre“, hanno dichiarato Wiener e Patino in una dichiarazione congiunta. “Al di là della portata, dello spettacolo, del parkour e del brivido, c’è la base per la più essenziale delle storie umane: quella di persone in cerca di uno scopo, alle prese con questioni di identità, destino e fede. Parla di potere, violenza, sesso, avidità e vendetta“.

Hanno poi aggiunto: “Ma più di ogni altra cosa, questa è una serie sul valore della connessione umana, attraverso le culture, attraverso il tempo. E parla di ciò che rischiamo di perdere come specie quando queste connessioni si interrompono. Abbiamo un team straordinario alle spalle, con i ragazzi di Ubisoft e i nostri sostenitori di Netflix , e ci impegniamo a creare qualcosa di innegabile per i fan di tutto il pianeta“.

Tornando al suddetto accordo tra Netflix e UbiSoft, nei piani iniziali c’era la realizzazione di un universo condiviso, tra serie televisive e serie anime. Il primo dei progetti sembrava aver già ottenuto il via libera nel 2021, ma nel 2023 lo sceneggiatore Jeb Stuart ha lasciato la produzione.

Assassin’s Creed | Altre informazioni sul gioco

La saga videoludica, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 155 milioni di copie. Nel recente passato (2016) è stato realizzato anche un film con Michael Fassbender nei panni del protagonista, e Justin Kurzel scelto come regista. Il film non ha ottenuto il benestare di pubblico e critica, ottenendo risultati alquanto scadenti.