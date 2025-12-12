Il cast della serie live-action ispirata alla saga di videogiochi Assassin’s Creed continua a crescere in vista dell’avvio delle riprese.

Secondo Deadline, infatti, l’attrice Lola Petticrew (Say Nothing) ha raggiunto Toby Wallace come co-protagonista della serie in via di produzione su Netflix. Nessun dettaglio sul ruolo assegnato, ma pare che possa trattarsi di un ruolo da co-protagonista. Il colosso dello streaming non ha commentato la notizia al momento. Da un nostro precedente aggiornamento, infatti, è emerso che Toby Wallace vestirà uno dei ruoli principali nella serie Assassin’s Creed, magari proprio quello da protagonista.

Chiaramente seguiranno nuovi aggiornamenti.

Cosa sappiamo della serie Assassin’s Creed

La serie live-action su Assassin’s Creed sarà ideata, diretta e prodotta da Roberto Patino (DMZ , Westworld) e David Wiener (Halo, Homecoming). Tra i produttori esecutivi, inoltre, figureranno Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole.

La storia è incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l’altra che combatte per preservare il libero arbitrio. La serie seguirà i suoi personaggi attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità.

Assassin’s Creed | Brevi sul gioco ..e non solo

La saga videoludica Assassin’s Creed, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 230 milioni di copie. Nel recente passato (2016) è stato realizzato anche un film con Michael Fassbender nei panni del protagonista, e Justin Kurzel scelto come regista. Il film non ha ottenuto il benestare di pubblico e critica, ottenendo risultati alquanto scadenti.