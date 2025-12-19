L’attrice britannica Laura Marcus si è unita a Toby Wallace e Lola Petticrew nella serie live-action di Assassin’s Creed.

Secondo Deadline Laura Marcus è stata ingaggiata come regular nella serie live-action Assassin’s Creed di Netflix, basata sull’iconica franchise videoludica Ubisoft (oltre 230 milioni di copie vendute). L’attrice britannica (nota per Death By Lightning e The Great Escaper) si unirà ai protagonisti Toby Wallace e Lola Petticrew, e al regular Zachary Hart. Dettagli sul suo ruolo restano segreti.

Le riprese partiranno nel 2026 in Italia, che sarà una delle ambientazioni.

Cosa sappiamo della serie Assassin’s Creed

La serie live-action su Assassin’s Creed sarà ideata, diretta e prodotta da Roberto Patino (DMZ , Westworld) e David Wiener (Halo, Homecoming). Tra i produttori esecutivi, inoltre, figureranno Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill per Ubisoft Film & Television e Matt O’Toole.

La storia è incentrata sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l’altra che combatte per preservare il libero arbitrio. La serie seguirà i suoi personaggi attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità.

Assassin’s Creed | Brevi sul gioco ..e non solo

La saga videoludica Assassin’s Creed, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 230 milioni di copie. Nel recente passato (2016) è stato realizzato anche un film con Michael Fassbender nei panni del protagonista, e Justin Kurzel scelto come regista. Il film non ha ottenuto il benestare di pubblico e critica, ottenendo risultati alquanto scadenti.