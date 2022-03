Assassinio sul Nilo, svelata la data di uscita su Disney+

Disney+ è pronto ad accogliere un altro recente successo al botteghino sul proprio catalogo, stiamo ovviamente parlando di Assassinio sul Nilo, il nuovo film di Kenneth Branagh.

Uscito nelle sale italiane lo scorso 10 febbraio, Assassinio sul Nilo a quanto pare si avvia al passaggio in streaming. Nonostante la data non sia ancora ufficiale, infatti, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh sarà distribuito su Disney+ a partire dal 30 marzo prossimo, e lo sarà per i mercati Canada, Germania, UK, Irlanda, Italia, Olanda, Svizzera, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Portogallo, Belgio, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Taiwan, Lussemburgo e Austria.

ASSASSINIO SUL NILO

PRODUZIONE: La sceneggiatura di Assassinio sul Nilo, che riunisce il team di filmmaker dietro al successo globale Assassinio sull’Orient Express, è basata sul romanzo di Agatha Christie (edito in Italia da Mondadori) ed è firmata da Michael Green. Il film è prodotto da Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a. e Kevin J. Walsh, mentre Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard sono i produttori esecutivi. La regia è di Kenneth Branagh. CAST: Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright. DISTRIBUZIONE: Al Cinema dal 10 febbraio 2022. Su Disney+ dal 30 marzo.

TRAMA: La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa drammatica storia di un amore finito male presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.