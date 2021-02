Ecco un assaggio del primo trailer di Old, il thriller di M. Night Shyamalan

Il primo trailer di Old, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan, sarà rilasciato durante il Super Bowl domenica prossima.

La conferma del lancio del primo trailer tra i famosi spazi pubblicitari del seguitissimo Super Bowl è arrivata questa sera da un aggiornamento proveniente da Deadline. Nel contempo, però, è stato proprio il regista a regalare ai suoi followers su Twitter un breve assaggio del trailer.

Con la brevissima clip, in fondo alla pagina è possibile anche apprezzare il poster ufficiale di Old. Qui di seguito il tweet di M. Night Shyamalan.

OLD

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dallo stesso M. Night Shyamalan insieme a Ashwin Rajan della Blinding Edge Pictures, ma anche da Marc Bienstock e Steven Schneider. La regia è di Shyamalan. CAST: Gael García Bernal, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz, Rufus Sewell, Emun Elliot, Aaron Pierre, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung e Vicky Krieps.

TRAMA: Old sarà basato su una graphic novel firmata da Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters, il cui titolo è Sandcastle. La trama della graphic novel segue le vicende di 13 persone che non riescono a lasciare una misteriosa spiaggia isolata che nasconde un oscuro segreto che coinvolge il tempo. Descritta come un “horror esistenzialista”, la graphic novel è solo il punto di partenza per il film, la cui storia ha inizio quando un gruppo di persone scopre un cadavere su una spiaggia rendendosi conto lentamente che sta succedendo qualcosa di innaturale.

Il film sarà distribuito da Universal Pictures dal 23 luglio 2021.

IL POSTER