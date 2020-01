ASC Awards: 1917 e Joker tra le fotografie in nomination

Si torna finalmente a parlare della stagione dei premi cinematografici, e lo facciamo grazie alle nomination per gli ASC Awards 2020, i premi assegnati dall'associazione dei direttori della fotografia a Hollywood.

L'American Society of Cinematographers (ASC) questa sera ha annunciato le candidature per l'edizione numero 34 della sua storia. Per la sedicesima volta nella sua carriera, Roger Deakins è entrato in nomination (ne ha vinti 4), e questa volta per 1917, war movie diretto da Sam Mendes.

Con il veterano della fotografia, la ASC hanno scelto anche Phedon Papamichael (Le Mans' 66), Rodrigo Prieto (The Irishman), un altro veterano come Robert Richardson (C'era una volta a... Hollywood) e Robert Sher (Joker).

Nei giorni scorsi la ASC ha anche assegnato le nomination per lo Spotlight Award 2020, e qui spiccano le presenze di Jarin Blaschke per The Lighthouse, Natasha Braier per Honey Boy e Jasper Wolf per Monos.

I premi saranno assegnati il prossimo 25 gennaio 2020, durante una cerimonia che si terrà al Ray Dolby Ballroom di Hollywood.

Le Nomination

ASC AWARDS 2020

Roger Deakins (1917)

Phedon Papamichael (Le Mans' 66)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Robert Richardson (C'era una volta a... Hollywood)

Robert Sher (Joker)

SPOTLIGHT AWARDS 2020

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Natasha Braier (Honey Boy)

Jasper Wolf (Monos)