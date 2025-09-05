Artificial | Mark Rylance nel film di Guadagnino su OpenAI

Mark Rylance è entrato nel cast di Artificial, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino incentrato su OpenAI.

Con le riprese attualmente in corso, il film del nostro Luca Guadagnino si fregia di un nuovo illustre attore. Il the Hollywood Reporter ha infatti confermato che il premio Oscar Mark Rylance si è aggiunto al cast. Secondo alcune fonti, Rylance interpreterà Geoffrey Hinton, l’informatico canadese che fu mentore di Ilya Sutskever, interpretato da Yura Borisov. Hinton si rese conto dei numerosi pericoli dell’intelligenza artificiale e vinse anche il Premio Nobel per la fisica nel 2024.

La trama del film Artificial

Il film Artificial viene descritto da Amazon come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale“. Al centro della trama ci sarà il colosso dell’intelligenza artificiale OpenAI, mentre il focus narrativo dovrebbe essere incentrato sul folle licenziamento del CEO “Sam Altman”, riassunto poi nel giro di pochi giorni.

Quali sono gli altri attori confermati per Artificial di Luca Guadagnino?

Il cast di Artificial è attualmente composto da Andrew Garfield, Yura Borisov e Monica Barbaro, ed ancora Jason Schwartzman, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Chris O’Dowd, Will Angus, Thaddea Graham, Nicholas Hamilton, Angus Imrie e Will Price.

Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e sta producendo insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday Films, oltre a Jennifer Fox. Come anticipato, Luca Guadagnino si occuperà della regia.