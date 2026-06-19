Un inatteso scossone scuote i piani alti di Hollywood e della Silicon Valley. Artificial, l’attesissimo nuovo lungometraggio diretto dal nostro Luca Guadagnino e incentrato sulle turbolente vicende interne di OpenAI, non sarà più distribuito da Amazon MGM Studios. La major ha deciso ufficialmente di fare un passo indietro, rinunciando ai diritti della pellicola e interrompendo una striscia di collaborazioni di altissimo profilo con il regista italiano, reduce dai successi di Challengers e del prossimo After The Hunt.

In una nota ufficiale rilasciata a Deadline, lo studio ha dichiarato: “Nutriamo il massimo rispetto e ammirazione per Luca Guadagnino come regista pluripremiato, per non parlare di un rapporto di lunga data che speriamo di continuare. Riteniamo che Artificial possa essere servito meglio se distribuito da uno studio diverso, e stiamo lavorando a stretto contatto con il team cinematografico per trovare una nuova casa al film.”

Dietro la scelta di Amazon si staglia però l’ombra del classico conflitto di interessi: il fondatore del colosso di Seattle, Jeff Bezos, è infatti uno dei principali sostenitori dello sviluppo delle intelligenze artificiali, e l’azienda ha recentemente consolidato una partnership strategica miliardaria proprio con OpenAI. Portare sul grande schermo i segreti e i giorni convulsi del licenziamento e successivo reintegro del CEO Sam Altman nel 2023 avrebbe evidentemente creato non pochi imbarazzi diplomatici ai vertici societari.

Il cast stellare di Artificial alla ricerca di una nuova casa di produzione

Nonostante l’abbandono da parte di Amazon, il progetto guidato da Guadagnino e scritto dall’ex autore del Saturday Night Live Simon Rich non si ferma. Le proiezioni private della pellicola per sottoporre il titolo ad altri studios cinematografici sono già in corso e le trattative per garantire al film una nuova e prestigiosa distribuzione internazionale sono calde. L’interesse resta altissimo, anche in virtù di un cast a dir poco stellare che include nomi del calibro di Andrew Garfield, Mark Rylance, Yura Borisov, Monica Barbaro, Billie Lourd, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman e Ike Barinholtz.

Mentre gli appassionati cercano di capire dove approderà Artificial, il dibattito pubblico sull’impatto dell’IA continua a dividere. Proprio di recente, durante una conferenza tecnologica a Parigi, Jeff Bezos ha minimizzato i rischi di una perdita di posti di lavoro legata all’automazione, dichiarando di prevedere al contrario una futura carenza di manodopera guidata dall’IA. Una visione decisamente ottimistica che contrasta con i duri allarmi lanciati dagli esperti di tecnologia e dai sindacati internazionali, che temono invece un drastico ridimensionamento del mercato del lavoro globale.