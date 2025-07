Artificial | Cooper Koch nel film di Luca Guadagnino

L’attore Cooper Koch si è unito al cast in costruzione di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino targato Amazon MGM Studios.

In un nuovo articolo redatto da Deadline questa sera è stato confermato che Cooper Koch (Monsters) è tra i nuovi membri del cast di Artificial, il film sulle intelligenze artificiali diretto da Luca Guadagnino, gli altri due attori al momento confermati sono Yura Borisov (Anora) e Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man). Monica Barbaro viene indicata dalla fonte come in trattative per un ruolo.

Nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento rivelato, così come nessun dettaglio è stato rivelato riguardo la trama di un film che viene descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale“. Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox. Il progetto è stato annunciato per la prima volta all’inizio di giugno.

Koch ha da poco ottenuto una nomination ai Golden Globe per il ruolo di Erik Menendez in “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“, la serie antologica di Netflix creata da Ryan Murphy.