Disney+: Il primo spot italiano di Artemis Fowl

Il fantasy Artemis Fowl sarà distribuito direttamente via Disney+, per l'occasione quest'oggi è apparso in rete il primo spot italiano.

La scelta di saltare le sale cinematografiche è stata comunicata lo scorso 17 aprile, in piena emergenza da Covid-19, da allora si è completamente fermata la campagna promozionale... almeno fino ad oggi. Il rilascio del primo spot è quindi solo la prima tappa.

Ricordiamo che il lancio su Disney+ di Artemis Fowl è atteso per il 12 giugno 2020.

ARTEMIS FOWL

PRODUZIONE : Artemis Fowl è stato diretto da Kenneth Branagh. Il film è tratto dai romanzi di Eoin Colfer, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Conor McPherson.

: Artemis Fowl è stato diretto da Kenneth Branagh. Il film è tratto dai romanzi di Eoin Colfer, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Conor McPherson. CAST : Ferdia Shaw sarà il protagonista e Lara McDonnell intepreterà Holly Short, appartenente agli elfi, che viene rapita da Artemis per ottenere un riscatto composto da oro delle fate. Judi Dench avrà il ruolo del Comandante Root, a capo di una delle divisioni della LEPrecon, la polizia delle fate, e Josh Gad avrà invece la parte di Mulch Diggums, un nano cleptomane che cerca di salvare Holly. Nonso Anozie avrà il ruolo della guardia del corpo della famiglia Fowl, Butler, e Tamara Smart sarà sua nipote, Juliet. Miranda Raison, infine, interpreterà Angeline, la madre di Artemis. Il cast è completato da Josh McGuire, Hong Chau, Nikesh Patel, Michael Abubakar, Jake Davies, Rachel Denning, Matt Jessup, Simone Kirby, Sally Messham, Colin Farrell e Adrian Scarborough.

: Ferdia Shaw sarà il protagonista e Lara McDonnell intepreterà Holly Short, appartenente agli elfi, che viene rapita da Artemis per ottenere un riscatto composto da oro delle fate. Judi Dench avrà il ruolo del Comandante Root, a capo di una delle divisioni della LEPrecon, la polizia delle fate, e Josh Gad avrà invece la parte di Mulch Diggums, un nano cleptomane che cerca di salvare Holly. Nonso Anozie avrà il ruolo della guardia del corpo della famiglia Fowl, Butler, e Tamara Smart sarà sua nipote, Juliet. Miranda Raison, infine, interpreterà Angeline, la madre di Artemis. Il cast è completato da Josh McGuire, Hong Chau, Nikesh Patel, Michael Abubakar, Jake Davies, Rachel Denning, Matt Jessup, Simone Kirby, Sally Messham, Colin Farrell e Adrian Scarborough. SINOSSI : Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.

: Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate. IN TV: Su Disney+ dal 12 giugno 2020.

LO SPOT

Deve salvare suo padre... e il mondo. #ArtemisFowl vi aspetta dal 12 giugno, in prima visione assoluta solo su #DisneyPlus pic.twitter.com/BdGUENp2CN — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 20, 2020