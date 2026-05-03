Un trio d’eccezione si prepara a portare sul grande schermo uno dei testi teatrali più celebrati degli ultimi decenni.

Secondo Deadline, infatti, Ralph Fiennes, Colin Farrell e Wagner Moura saranno i protagonisti di Art, adattamento in lingua inglese della famosa commedia della drammaturga francese Yasmina Reza. Il progetto vanta una squadra creativa di altissimo livello: alla regia troviamo il candidato all’Oscar Fernando Meirelles, mentre la sceneggiatura è stata curata dal pluripremiato Christopher Hampton.

La storia ruota attorno a tre storici amici — Serge, Marc e Yvan — il cui legame viene messo duramente alla prova da un acquisto insolito. Serge, appassionato di arte moderna, decide infatti di spendere una cifra esorbitante per un dipinto completamente bianco, con sottili linee bianche quasi impercettibili. Mentre Marc rimane inorridito da quello che considera uno spreco di denaro, il povero Yvan si ritrova incastrato nel mezzo del conflitto, cercando inutilmente di fare da paciere e finendo per peggiorare ulteriormente la situazione.

Art: l’atteso ritorno al cinema della commedia di Yasmina Reza

Il film segna una serie di importanti reunion professionali per il regista Meirelles, che ritrova Ralph Fiennes dopo il successo di The Constant Gardener e Colin Farrell dopo la collaborazione nella serie Sugar. Prodotto da Charles Finch e Tracy Seaward, il progetto verrà presentato al mercato di Cannes da Patrick Wachsberger, promettendo di diventare uno dei titoli più contesi della kermesse.

La pièce originale, che ha debuttato a Parigi nel 1994, è stata negli anni interpretata da attori del calibro di Bobby Cannavale e James Corden a Broadway, ma è la prima volta che vede la luce una versione cinematografica di questa portata.

Questo annuncio si inserisce in un panorama produttivo estremamente vivace per il 2026 e il 2027, tra i grandi ritorni al cinema come il nuovo capitolo de Le Cronache di Narnia firmato da Greta Gerwig o il live action di Rapunzel.

Per Meirelles, Art rappresenta un altro tassello prestigioso dopo aver concluso le riprese di Here Comes the Flood per Netflix, consolidando la tendenza attuale di riportare i grandi classici teatrali e letterari sotto i riflettori del cinema d’autore.