In arrivo il primo trailer di Il Gatto con gli Stivali 2, ecco un assaggio

Nella giornata odierna sarà rilasciato il primo trailer di Il Gatto con gli Stivali 2, sequel del fortunato film d’animazione targato DreamWorks Animation.

L’annuncio è arrivato attraverso un breve post-social diffuso attraverso i canali ufficiali della DreamWorks Animation, inoltre è stata diffusa anche una prima immagine. La foto in questione mostra i personaggi doppiati da Salma Hayek (Kitty “Zampe di velluto”) ed ovviamente Antonio Banderas (Il Gatto con gli Stivali), con loro un cagnolino di nome Perro. Entrambi i contenuti promozionali sono disponibili in fondo alla pagina.

Nel nuovo cast vocale sono stati aggiunte le voci di Florence Pugh, Olivia Colman, Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) e Samson Kayo (Our Flag Means Death). Puss in Boots: The Last Wish (questo è il titolo ufficiale), arriverà al cinema il 23 settembre 2022. In cabina di regia Joel Crawford, regista di I Croods 2 – Una nuova era.