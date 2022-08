In arrivo il decimo capitolo della saga horror Saw

Lionsgate e Twisted Pictures hanno da poco annunciato la realizzazione di un nuovo capitolo per la celeberrima saga horror Saw.

A poco più di un anno dallo spin-off diretto da Darren Lynn Bousman, dal titolo Spiral – L’eredità di Saw (qui la recensione), gli amanti della saga horror potranno presto godere di un decimo capitolo. L’annuncio attraverso un aggiornamento proveniente da Variety questa notte.

Il nuovo film, al momento intitolato semplicemente Saw 10, vedrà la luce nelle sale a partire dal 27 ottobre 2023, e sarà diretto da Kevin Greutert, regista di Saw VI e Saw 3D – Il capitolo finale, e montatore dei primi cinque film e Saw: Legacy. Sulla trama la fonte non mette bocca, ma riporta una dichiarazione fatta dai produttori Mark Burg e Oren Koules:

“Abbiamo ascoltato ciò che i fan chiedevano e stiamo lavorando sodo per realizzare un film che gli appassionati di Saw e i fan dell’horror ameranno in egual misura. Una parte di tutto questo consiste nel dare le redini a Kevin Greturt, regista di Saw VI, che è tra i preferiti dei fan in assoluto. Presto ulteriori dettagli.“

Quanto aspettate Saw 10?