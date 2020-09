Arnold Schwarzenegger protagonista di una serie TV

Il celebre attore Arnold Schwarzenegger sta per fare il suo esordio anche nel mondo delle serie TV.

L’attore, diventato il “Terminator” per antonomasia, e famoso per aver interpretato innumerevoli film di azione e di fantascienza, sarà il protagonista di una spy story, ancora senza un titolo, spalmata su diversi episodi.

Non ci sono molti dettagli sulla trama, se non una breve descrizione che vede il nostro Schwarzy nella figura di un padre giramondo, il quale avrà a che fare, insieme alla propria figlia, con spie e corruzione.

Questo nuovo progetto, firmato Skydance Television, vedrà Arnold Schwarzenegger non solo come protagonista, ma anche come produttore insieme a Nick Santora, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost.

Fonte: Collider