Creato da Disney e Pixar in Toy Story 4 (film vincitore dell’Oscar nel 2020 come Miglior Film d’Animazione). Forky è un progetto artigianale fatto di spazzatura. È appena arrivato nel mondo dei giocattoli e ha alcune domande importanti da porre, come ad esempio: Cos'è l'amore? Che ora è? E, naturalmente, la domanda più profonda di tutte, che cos'è il formaggio? I perché di Forky sarà disponibile su Disney+ dal 24 marzo.