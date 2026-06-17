La nuova attesissima stagione dell’Anime al Cinema, il celebre progetto targato Nexo Studios che si impegna a portare nelle sale i grandi capolavori dell’animazione giapponese, si appresta a inaugurare un appuntamento imperdibile.

Nei giorni del 22, 23 e 24 giugno 2026, debutta per la prima volta in assoluto sul grande schermo italiano Arion, distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video. A quarant’anni dal suo debutto originale in patria nel 1986, la pellicola si configura ancora oggi come un autentico colossale fantasy epico degli anni ’80, capace di fondere la mitologia greca, i conflitti divini e il dramma tragico con una monumentale ambizione visiva.

Nata originariamente come opera manga serializzata tra il 1979 e il 1984 – e recentemente pubblicata in Italia grazie a J-Pop –, la trasposizione cinematografica rappresenta un progetto profondamente autoriale, interamente scritto, disegnato e diretto dal leggendario artista Yoshikazu Yasuhiko.

Un’opera interamente hand-drawn impreziosita dalle musiche di Joe Hisaishi

Arion vanta un fortissimo appeal per via dell’unione tra il fascino universale dei miti classici occidentali e una prestigiosa estetica d’altri tempi. Il film appartiene alla straordinaria stagione d’oro dei lungometraggi realizzati interamente a mano: fondali magistralmente dipinti e un’animazione tradizionale cel-shaded trasmettono un senso di artigianalità e calore cinematografico distante dall’omologazione digitale contemporanea.

A elevare ulteriormente il valore audiovisivo dell’opera contribuisce in maniera determinante la colonna sonora orchestrale firmata dal maestro Joe Hisaishi, celeberrimo compositore vivente noto in tutto il mondo per aver firmato le iconiche musiche dello Studio Ghibli e dei capolavori di Hayao Miyazaki.

Le sue melodie donano alla pellicola una dimensione lirica e monumentale, esaltando la componente drammatica dell’avventura. L’evento speciale al cinema, supportato dai prestigiosi media partner Cultura POP, J-Pop, MYmovies, Manga Tv e ANiME GENERATION, promette di trasformarsi in un’esperienza immersiva unica sia per gli appassionati storici della cultura otaku sia per i cinefili più esigenti.

L’elenco completo delle sale cinematografiche aderenti è già consultabile direttamente sul sito ufficiale nexostudios.it.