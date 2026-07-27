Torna ad Ariano Irpino uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’estate: dal 27 luglio al 2 agosto 2026 si terrà la XIV edizione dell’Ariano International Film Festival (AIFF). Con 65 opere finaliste provenienti da ben 19 Paesi, la manifestazione ad ingresso gratuito si conferma una vetrina fondamentale per il cinema internazionale e per la valorizzazione del territorio.

65 film in concorso, la rivoluzione dell’IA e i grandi ospiti

Le proiezioni prenderanno il via lunedì 27 luglio presso l’Auditorium Comunale “Lina Wertmüller” e la Sala Palazzo Uffici. Accanto alle tradizionali categorie World (con lungometraggi, corti, documentari e animazione), Green e Made in Campania, la vera novità di quest’anno è l’introduzione della Sezione A.I., con 6 cortometraggi realizzati tramite l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale per esplorare i nuovi linguaggi del cinema.

Il programma degli eventi speciali vede protagonisti grandi nomi del panorama artistico e culturale:

Venerdì 31 luglio (ore 20:30): Anteprima del film western Tex McKenzie, esordio alla regia di Ronn Moss. Saranno presenti in sala gli attori Stefano Sala, Daniel Nilsson e il produttore Tiziano Cavaliere.

Anteprima del film western Tex McKenzie, esordio alla regia di Ronn Moss. Saranno presenti in sala gli attori Stefano Sala, Daniel Nilsson e il produttore Tiziano Cavaliere. Sabato 1° agosto (ore 20:30): Presso la Villa Comunale si terrà l’incontro “La Fisica dei Film” con il celebre professore e divulgatore Vincenzo Schettini (La Fisica Che Ci Piace), che spiegherà i fenomeni scientifici celati dietro le scene cult del cinema.

Presso la Villa Comunale si terrà l’incontro “La Fisica dei Film” con il celebre professore e divulgatore (La Fisica Che Ci Piace), che spiegherà i fenomeni scientifici celati dietro le scene cult del cinema. Domenica 2 agosto (ore 20:30): Gran galà di chiusura condotto sulla Villa Comunale con la consegna dell’Hirpus d’Oro alla Carriera a Lino Banfi. La serata ospiterà anche Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, tra le nuove protagoniste della serie Mare Fuori.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Masterclass con Raffaello De Gruttola (31 luglio), presentazione del libro “Tic Toc” di Emanuela Tittocchia e spettacolo di magia con Max Magicyan (1° agosto), seminario “Scala Reale” su matematica e cinema con Massimo Squillante, Ludovico Mascia e Giacomo Di Tollo (2 agosto), oltre al concorso fotografico “maInVANO – Immagini della Matematica”, dedicato alla memoria di Ivanoe Cocca.

LE PREMIAZIONI

Distribuite lungo l’intera settimana: Made in Campania (29 luglio), AIFF Green e Documentari (30 luglio), Cortometraggi Scuola (31 luglio), sezioni restanti e Hirpus d’Oro nella serata finale del 2 agosto.