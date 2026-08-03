Si è conclusa domenica 2 agosto la XIV edizione dell’Ariano International Film Festival, la kermesse campana che per sette giorni ha trasformato la città in un vivace punto di riferimento per la Settima Arte. Un’edizione ricca di proiezioni, anteprime, masterclass e ospiti d’eccezione, capace di coniugare il grande cinema internazionale con la valorizzazione delle storie locali e del territorio.

Presso l’Auditorium Comunale «Lina Wertmüller» sono state proiettate 65 opere in concorso provenienti da 19 paesi, distribuite tra sezioni storiche e nuove sperimentazioni. Tra le novità di quest’anno ha fatto il suo esordio la sezione AIFF A.I., dedicata alle opere realizzate con l’intelligenza artificiale, affiancata dalle tradizionali selezioni AIFF World (lungometraggi, corti, animazione e documentari), AIFF Made in Campania, AIFF Green, Corti Scuola e il progetto scolastico Cinemaland.

I premiati, le star sul red carpet e tutti i vincitori dell’AIFF 2026

La cerimonia di chiusura, condotta da Emanuela Tittocchia e Franco Oppini con la partecipazione di Ada Alberti, ha visto sfilare sul red carpet volti noti del panorama cinematografico e televisivo. Tra gli ospiti più acclamati Lino Banfi, premiato con l’Hirpus d’oro alla Carriera, oltre a Cartisia Somma, Greta De Rosa e Carlotta Pinto dal cast della serie Mare fuori, Massimo Bonetti e Malich Cissé (entrambi premiati con una Menzione speciale). Tra le altre personalità che hanno arricchito il festival nel corso della settimana figurano anche Vincenzo Schettini, Raffaello De Gruttola, Daniel Nillson e Stefano Sala.

Di seguito tutti i vincitori ufficiali della XIV edizione dell’Ariano International Film Festival:

AIFF World Lungometraggi: Ölü Köpekler Isirmaz di Nuri Cihan Ozdogan

Ölü Köpekler Isirmaz di Nuri Cihan Ozdogan AIFF World Cortometraggi: A friend of Dorothy di Lee Knight

A friend of Dorothy di Lee Knight AIFF World Animazione: North: An epic journey of friendship di Bente Lohne

North: An epic journey of friendship di Bente Lohne AIFF World Documentari: Dal mio punto di vista di Roberto Marra

Dal mio punto di vista di Roberto Marra AIFF A.I.: Una muerte digna di Alejandro Diaz

Una muerte digna di Alejandro Diaz Premio Stampa: Dream of liberation di Abbas Rafei

Dream of liberation di Abbas Rafei People’s Choice Award: Goodbye Baghdad di Simone Manetti

Goodbye Baghdad di Simone Manetti Made in Campania: Camera con vista di Mario Porfito

Camera con vista di Mario Porfito AIFF Green: Maledetti vegani di Fabrizio Gammardella (Menzione speciale a “Tra la terra ed il mare” di Gianluca Doremi)

Maledetti vegani di Fabrizio Gammardella (Menzione speciale a “Tra la terra ed il mare” di Gianluca Doremi) Menzione speciale AIFF A.I.: Orange harvest di Elad Baadany Hoogervorst

Orange harvest di Elad Baadany Hoogervorst AIFF World Corti scuola: Bianca di Aureliana Bontempo

Bianca di Aureliana Bontempo Premio studenti: Cet été-là di Yassine Hayani

Per maggiori informazioni su Ariano International Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale.