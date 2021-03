La piccola Ariana Greenblatt nel cast del film Borderlands

L’adattamento cinematografico della saga videoludica Borderlands ha accolto nel proprio cast la piccola Ariana Greenblatt.

Ammirata di recente in Love and Monsters al fianco di Dylan O’Brien, la giovanissima Ariana Greenblatt sarà tra i membri del cast di Borderlands, a confermarlo questa sera un aggiornamento proveniente da Deadline. Nel post si evince che il ruolo assegnato all’attrice sarà quello di Tiny Tina, nel videogame è un’adolescente esperta di esplosivi che cerca vendetta sull’uomo che ha venduto i suoi genitori come soggetti di prova alla malvagia compagnia Hyperion.

BORDERLANDS

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Eli Roth. La Lionsgate produrrà la pellicola, con Avi Arad e Ari Arad accreditati come produttori con la loro Arad Productions, insieme a Erik Feig e alla sua Picturestart. CAST: Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt.

TRAMA VIDEOGAME: In un lontano futuro numerose navi colonizzatrici atterrano su Pandora, un pianeta ai margini della galassia; i coloni sono alla ricerca di una vita migliore e sperano di diventare ricchi sfruttando le risorse minerarie del loro nuovo mondo. Ben presto però molti capiscono che il pianeta ha ben poco da offrire e la situazione degenera quando le compagnie minerarie abbandonano il pianeta lasciando gli abitanti degli insediamenti alla mercé dei criminali addetti ai lavori forzati. A quel punto alcuni coloni tentano di arricchirsi depredando le misteriose rovine aliene sparse su Pandora e così essi scoprono la Cripta, un gigantesco bunker alieno che si dice contenga preziosa tecnologia e segreti dal valore inestimabile. Nessuno sa come accedere nella Cripta ma forse un nuovo colono, appena giunto nella cittadina di Fyrestone, potrebbe risolvere il mistero.