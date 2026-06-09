Si è conclusa alla Casa del Cinema di Roma l’XI edizione dell’Aqua Film Festival, l’evento cinematografico internazionale ideato e diretto da Eleonora Vallone, dedicato a lungometraggi, documentari, corti e cortini con tema Aqua.

Aqua Film Festival è sostenuto dalla main partnership della Fondazione Roma e organizzato dall’Associazione ETS Universi Aqua, che ha scopi ambientalistici, sociali e di valorizzazione del territorio.

Il focus della XI edizione dell’Aqua Film Festival è stato dedicato alle due città simbolo dell’eredità liquida del Mediterraneo: Roma e Venezia, le “regine dell’acqua”. Capitali di civiltà e immaginari, protagoniste del percorso tematico “Roma et Venetiae Reginae Aquarum – L’acqua unisce le Civiltà”, che indaga il loro legame millenario con l’acqua e le sfide contemporanee che oggi le accomunano.

Questa edizione è stata animata dalla proiezione di lungometraggi, documentari, corti di massimo 25 minuti e i “cortini” di massimo 3 minuti.

La cerimonia di premiazione si è arricchita da un omaggio alla musica e alle opere del Maestro Vince Tempera. A tutti i premiati è stato offerto un cadeaux di Michelangelo Gioielli.

La Giuria dell’edizione 2026 dell’Aqua Film Festival è stata composta dal produttore e distributore, Pier Francesco Aiello (presidente di giuria); il regista Marco Amenta; l’attore Massimiliano Buzzanca; l’attrice Giulia Elettra Gorietti; il regista Riccardo Grandi; la direttrice di doppiaggio e regista Rossella Izzo; lo sceneggiatore e regista Stefano Lorenzi; il regista e sceneggiatore Enzo Monteneone; l’attrice e regista Monica Nappo; l’attrice Arianna Ninchi; lo sceneggiatore Giacomo Scarpelli; e l’autrice e regista Anna Testa.

Di seguito i premi assegnati dalla giuria.

Aqua Film Festival 2026: i vincitori

Premio ROMA et VENETIAE REGINAE AQUARUM al Miglior film dell’edizione e miglior messaggio di unione culturale a:

L’Agro Cerite e le sue acque, diretto da Domenico Parisse

con la seguente motivazione: Per aver saputo raccontare con rigore storico, valore divulgativo e sensibilità culturale il profondo legame tra l’acqua, il territorio e le comunità che nei secoli ne hanno modellato il paesaggio e custodito la memoria.

Premio Fratello Mare al Miglior filmato dedicato al Mare Mediterraneo, agli oceani e alla loro difesa ambientale e culturale a:

The sea is my paradise diretto da Antonio Palermo

con la seguente motivazione: Per aver celebrato il mare come spazio di contemplazione, conoscenza e libertà interiore, trasformandolo in metafora dell’esistenza e offrendo allo spettatore una riflessione poetica sul rapporto tra uomo, natura e spiritualità.



Premio Sorella Aqua al miglior Corto a:

Nereide, diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis

con la seguente motivazione: Per aver raccontato il mare come luogo dell’anima e della memoria, attraverso una narrazione poetica capace di fondere realtà e mito. Un’opera di grande eleganza visiva e narrativa che restituisce all’acqua il valore di elemento universale, custode di ricordi, identità e destino. I due registi ricevono in premio un viaggio all’isola di Favignana da Giannina Usai, direttrice dell’ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.



Premio Sorella Aqua al miglior Cortino a:

Axinos, diretto da Anna Maria Kakona

con la seguente motivazione: Per la capacità di affrontare con semplicità, sensibilità e immediatezza il tema della tutela dell’ambiente e della biodiversità, affidando allo sguardo e alla regia di una bambina un messaggio universale di rispetto per la natura e per il mare.



La Menzione speciale Aqua & Turismo a:

Venezia Segreta. Lo Squero di S. Isepo, diretto da Michele Barca

con la seguente motivazione: Per aver valorizzato un patrimonio di tradizioni, mestieri e cultura legati all’acqua, raccontando una Venezia autentica e meno conosciuta, lontana dagli stereotipi e ancora profondamente legata alla propria identità.



Menzione speciale Aqua & Ambiente a:

The Experiment, diretto da Timur Akbarov

con la seguente motivazione: Per la forza del linguaggio cinematografico e per la capacità di affrontare con coraggio il tema dell’impatto ambientale delle attività umane, stimolando una riflessione profonda sul rapporto tra sviluppo, responsabilità e tutela del pianeta.



Menzione speciale Aqua & Sport a:

Oltre la linea, diretto da Paolo Geremei

con la seguente motivazione: Per aver raccontato con autenticità e forza i valori dello sport paralimpico, dimostrando come il coraggio, la determinazione e l’inclusione possano diventare strumenti straordinari di crescita individuale e collettiva.



Menzione speciale Aqua & Sport a:

Vamos. Storia vera di un sogno, diretto da Daniela Riccardi e prodotto da Giuseppe Rinaldi per Isolkappa

con la seguente motivazione: Per aver raccontato con autenticità una storia di inclusione e resilienza, trasformando lo sport in un messaggio universale di speranza e condivisione. Un’opera che testimonia il valore di un’imprenditoria etica, capace di mettere al centro le persone e di generare impatto sociale oltre il profitto.



Menzione speciale Aqua & Terme a:

I percorsi del Savio, diretto da Paolo Cirelli

con la seguente motivazione: Per aver trasformato l’acqua in un filo narrativo capace di unire paesaggio, benessere, cultura e turismo sostenibile, restituendo con efficacia e armonia la ricchezza ambientale e umana della Valle del Savio.



Menzione speciale Aqua & Sociale a:

L’ultimo giorno di felicità, diretto da Giovanni B. Algieri

con la seguente motivazione: Per la delicatezza con cui affronta il tema della fragilità umana e della ricerca della felicità, costruendo un racconto intimo e universale che invita a riflettere sul valore dei ricordi, delle scelte e delle relazioni.



Menzione speciale Aqua & Music a:

Il Kioto Fisso: Muri a secco, diretto da Silverio Cortesi

con la seguente motivazione: Per aver saputo coniugare linguaggio musicale, impegno civile e sensibilizzazione ambientale, offrendo una riflessione originale sul ruolo dell’acqua e sulla necessità di custodire gli equilibri del territorio attraverso la responsabilità collettiva.

Menzione speciale Aqua & Music a:

Storia d’amore a Venezia, diretto da Paul Robino e prodotto da Vince Tempera

con la seguente motivazione: Per aver trasformato la musica in racconto evocativo, capace di restituire la magia e il fascino della città lagunare attraverso un dialogo armonioso tra immagini, emozioni e suggestioni legate all’acqua.



Anche per questa edizione ha continuato la collaborazione con Medicinema Italia ETS, associazione che promuove il cinema come terapia e cura integrata. AFF e Medicinema Italia ETS, hanno allargato la fruizione del festival anche ai pazienti del Policlinico Gemelli di Roma e una Menzione Speciale Medicinema è stata quindi attribuita da una speciale giuria composta da pazienti, medici, infermieri e volontari.



La Menzione Speciale Medicinema Italia ETS è stata assegnata a:

The sea is my paradise diretto da Antonio Palermo

con la seguente motivazione: Antonio Palermo ha saputo coniugare sogno e realtà, e visione positiva dell’ambiente marino fuso con l’essenza stessa della vita etica, tramettendo riflessione ,interiorità e speranza; valori di cui oggi c’è assolutamente necessità per far emergere quella bellezza che, come diceva Dostoevskij, salverà il mondo.

Menzioni speciali Aqua & Students, sono state assegnate a:

Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo di Ostia; Istituto Berenini di Fidenza; Scuole Primarie di Roma (in collaborazione con ANTER, CETRI-TIRES e Roma Capitale); Pluriclasse del plesso “De Amicis” della scuola I.C. Rallo di Favignana, in collaborazione ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori e lo studente Eugenio Tasconi da Gela.

Sono inoltre stati consegnati due premi speciali: Paladino del Mare e Cavaliere dell’Acqua, riconoscimenti nati come una sorta di “Nobel ambientali” assegnati a personaggi di spicco del mondo scientifico, sportivo, sociale o artistico che si sono distinti per il loro impegno nella tutela e nella promozione del mare e delle risorse idriche.

Il Premio Paladino del Mare 2026 è stato assegnato ad Alberto Luca Recchi, esploratore, scrittore, fotografo documentarista del mare, con la seguente motivazione: per aver esplorato il mare e gli Oceani, raccontandoci come si parla con gli squali, come si accarezzano le balene, come si vive sospesi nella magia del blu e come i pesci riconoscono chi li ama. Alberto Luca ci allerta e consapevolizza di come la vita oggi sott’acqua stia morendo per colpa dell’uomo e come possiamo proteggerla! È davvero il Paladino del mare.

Il Premio Cavaliere dell’Acqua 2026 è stato assegnato a Edward Von Freymann, con la seguente motivazione: a Edward, uomo e persona eccezionale. Il destino gli ha presentato degli ostacoli insormontabili che, con grande forza e volontà, è riuscito a superare. La sua positività e carisma li ha trasferiti in acqua, diventando campione e un Maestro di vita, offrendoci così un grande esempio. Da tutte le sue esperienze oggi ha perfino inventato uno speciale esoscheletro acquatico, per chi ha difficoltà motorie, che rende il corpo in asse e liberi nei movimenti in acqua, utile a tutti. I premi consistono in due sculture realizzate dalla jewels designer Marina Corazziari.

“Questa undicesima edizione di Aqua Film Festival – sottolinea la fondatrice e direttrice artistica di Aqua Film Festival, Eleonora Vallone – mi ha dato davvero grandi soddisfazioni In primis con i filmati realizzati dagli studenti: sempre più belli e pieni di fantasia. L’audiovisivo è un mezzo unico e potentissimo per divulgare conoscenza e valorizzare la bellezza del mare e l’importanza dell’acqua da cui dipende la nostra vita, per difenderla! La giuria così ben amalgamata che ha raccontato al pubblico la bellezza, le difficoltà e i segreti del nostro lavoro. Emozioni forti dai premiati sia dal Paladino del Mare che ha rapito tutti con le sue storie blu e dal Cavaliere dell’Acqua che ha commosso per la ricchezza del personaggio che ha regalato una lezione di vita. Sono arrivati alla selezione film italiani e stranieri veramente sorprendenti, che hanno raccontato l”acqua con stile e linguaggio artistico. Spero davvero di trovare in futuro altri partner sostenitori come la Fondazione Roma, per poter continuare a realizzare questo magnifico Aqua Film Festival sempre più seguito dai cineasti sia emergenti che professionali. Un ringraziamento anche alla fedele e storica nostra équipe”.



Aqua Film Festival 2026 è stato realizzato grazie al main partner Fondazione Roma, ai patrocini di: Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Comitato Italiano Paralimpico; FIV – Federazione Italiana Vela; FIN – Federazione Italiana Nuoto; Assessorato alla Cultura del Comune di Roma; Fondazione Roma Lazio Film Commission; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Assoporti; UNIMED – Mediterranean Universities Union; Sport e Salute. Partner del festival: ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Technical partner: Michelangelo Gioielli; Gioielleria Marina Corazziari; Artemare Club.