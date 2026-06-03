Domani 4 giugno prende il via l’11ma edizione dell’Aqua Film Festival, la kermesse – fondata e diretta da Eleonora Vallone – di lungometraggi, documentari, corti e cortini con tema Acqua e il concorso Aqua&Students.

Si terrà dal vivo per la premiazione,il 6 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma l’undicesima edizione dell’Aqua Film Festival, e in streaming da domani, giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026 su MyMovies, l’evento cinematografico internazionale, ideato e diretto da Eleonora Vallone. Aqua Film Festival è sostenuto dalla main partnership della Fondazione Roma e organizzato dall’Associazione ETS UNIVERSI AQUA, che ha scopi ambientalistici, sociali e di valorizzazione del territorio. Il focus della XI edizione è dedicato alle due città simbolo dell’eredità liquida del Mediterraneo: Roma e Venezia, le “regine dell’acqua”. Capitali di civiltà e immaginari, diventano le protagoniste del percorso tematico “Roma et Venetiae Reginae Aquarum – L’acqua unisce le Civiltà”, che indaga il loro legame millenario con l’acqua e le sfide contemporanee che oggi le accomunano. Durante la serata del 6 giugno sarà presentato un omaggio alla musica e alle opere del Maestro Vince Tempera (Fantozzi – Febbre da Cavallo – Ufo Robot).

Lungometraggi, documentari, corti di massimo 25 minuti e i “cortini” di massimo 3 minuti animeranno le proiezioni del festival.

Sbarca anche alla Casa del Cinema Ci sedevamo sul tappo – Porto Rotondo il borgo inventato, diretto da Anna Testa, che sarà presente alla serata finale. Il documentario celebra i sessant’anni di Porto Rotondo, raccontandone la fondazione da parte dei fratelli Donà dalle Rose e l’evoluzione da area selvaggia a meta d’élite del Mediterraneo con varie testimonianze di volti noti. Sarà anche presentato dagli autori il docufilm Vamos. Storia vera di un sogno, diretto da Daniela Riccardi, un progetto di Giuseppe Rinaldi e una produzione Isolkappa. Il film racconta la storia dei Fratelli Leo, uniti dall’amore per la vita e per la corsa, mentre inseguono un sogno: partecipare in carrozzina alla Maratona di New York. Ci sarà anche il filmato Lagoon Refresh fornito dal Centro della Civiltà Lagunare di Murano (VE) dal Fondatore del progetto il presidente de “I Vagantivi” Massimo Parravicini: un viaggio tra acqua, colori e biodiversità con un obiettivo preciso: la tutela, il ripristino e la valorizzazione di un immenso patrimonio culturale.

Tra i film in concorso, Nereide, diretto da Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, la storia di un anziano capitano della Capitaneria di Porto che trascorre gli ultimi giorni della sua vita a bordo della propria barca a vela nel Golfo di Napoli… Sempre italiano, Oltre la linea diretto da Paolo Geremei e prodotto dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), un racconto dedicato ai valori dello sport paralimpico, alla capacità di superare i propri limiti e alla forza della determinazione. Dalla Grecia, Axinos, diretto daAnna Maria Kakona e Calliopi Villy Kotoula: qui una bambina cerca con tutte le sue forze di proteggere le tartarughe marine che nidificano sulla spiaggia, minacciate dall’affollamento estivo e dalle attività umane. Dal Kazakistan arriva The Experiment, diretto da Timur Akbarov. Un cittadino decide di sfidare una multinazionale accusata di contaminare il territorio in cui vive. Davanti ai media mette in scena un esperimento estremo per dimostrare gli effetti dell’inquinamento sulla salute umana.

La Giuria dell’edizione 2026 del festival è composta dal produttore, distributore e Presidente di Giuria Pier Francesco Aiello con il regista Marco Amenta, l’attore Massimiliano Buzzanca, l’attrice Giulia Elettra Gorietti, il regista Riccardo Grandi, la direttrice di doppiaggio e regista Rossella Izzo, lo sceneggiatore e regista Stefano Lorenzi, il regista e sceneggiatore Enzo Monteneone, l’attrice e regista Monica Nappo, l’attrice Arianna Ninchi, lo sceneggiatore Giacomo Scarpelli e l’autrice e regista Anna Testa.

La giuria assegnerà il Premio ROMA et VENETIAE REGINAE AQUARUM al Miglior film dell’edizione e miglior messaggio di unione culturale e i due Premi Sorella Aqua, assegnati al miglior Corto e al miglior Cortino e alcune Menzioni speciali. La Menzione speciale Aqua & Turismo alla Miglior opera che unisce turismo, cultura e storia; la Menzione speciale Aqua & AmbienteallaMiglior opera su temi ambientali e sostenibilità; la Menzione speciale Aqua & Sport al Miglior filmato che racconta le fasi di uno sport in acqua; la Menzione speciale Aqua & Students, dedicata a studenti e giovani talenti; la Menzione speciale Aqua & Terme alla Miglior opera ambientata in siti termali; la Menzione speciale Aqua & Sociale al miglior cortometraggio che affronta e rappresenta tematiche di disagio o emarginazione sociale; la Menzione speciale Aqua & Musical film che ha saputo meglio rappresentare l’acqua e il mare attraverso videoclip musicali e la Menzione speciale Fratello Mare al Miglior filmato dedicato al Mare Mediterraneo, agli oceani e alla loro difesa ambientale e culturale. La Direzione del Festival si riserva la facoltà di prevedere ulteriori premi e menzioni speciali offerti da sponsor e partner, che saranno comunicati sul sito ufficiale e consegnati durante la serata finale. Continua inoltre la collaborazione con Medicinema Italia ETS, associazione che promuove il cinema come terapia e cura integrata. AFF e Medicinema Italia ETS, allargano la fruizione del festival anche ai pazienti delPoliclinico Gemelli di Roma e una Menzione Speciale Medicinema sarà quindi attribuita da una speciale giuria composta da pazienti, medici, infermieri e volontari.

Saranno inoltre consegnati due premi speciali: Paladino del Mare e Cavaliere dell’Acqua, riconoscimenti nati come una sorta di “Nobel ambientali” assegnati a personaggi di spicco del mondo scientifico, sportivo, sociale o artistico che si sono distinti per il loro impegno nella tutela e nella promozione del mare e delle risorse idriche. Il Premio Paladino del Mare 2026 viene assegnato ad Alberto Luca Recchi, esploratore, scrittore, fotografo documentarista del mare, con la seguente motivazione: per aver esplorato il mare e gli Oceani, raccontandoci come si parla con gli squali, come si accarezzano le balene, come si vive sospesi nella magia del blu e come i pesci riconoscono chi li ama. Alberto Luca ci allerta e consapevolizza di come la vita oggi sott’acqua stia morendo per colpa dell’uomo e come possiamo proteggerla! È davvero il Paladino del mare. Il Premio Cavaliere dell’Acqua 2026 viene assegnato a Edward Von Freymann, con la seguente motivazione: a Edward, uomo e persona eccezionale. Il destino gli ha presentato degli ostacoli insormontabili che, con grande forza e volontà, è riuscito a superare. La sua positività e carisma li ha trasferiti in acqua, diventando campione e un Maestro di vita, offrendoci così un grande esempio. Da tutte le sue esperienze oggi ha perfino inventato uno speciale esoscheletro acquatico, per chi ha difficoltà motorie, che rende il corpo in asse e liberi nei movimenti in acqua, utile a tutti. I premi consistono in due sculture realizzate dalla jewels designer Marina Corazziari.



Grazie alla collaborazione con Scuole e Università, il Aqua Film Festival prevede un concorso parallelo denominato AQUA & STUDENTS, che avrà come protagonisti cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi di scuole e università di tutto il mondo, realizzati con smartphone e con protagonista assoluta l’acqua in tutte le sue forme e funzionalità. Saranno presentati anche i video dei “Blue Awards” realizzati da studenti delle scuole primarie di Roma per proteggere l’acqua come fonte di vita ed energia rinnovabile, montati da Giulio Malandrino che sarà presente in sala. Tra i film presentati, Marettimo,realizzato dalla pluriclasse del plesso “De Amicis” della scuola I.C. Rallo di Favignana e presentato da ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

Sarà possibile anche diventare un Aqua Supporter contribuendo agli importanti scopi di difesa del nostro ambiente, su cui è improntata l’Associazione ETS UNIVERSI AQUA.

Aqua Film Festival 2026 è realizzato grazie al main partner Fondazione Roma, ai patrocini di: Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Comitato Italiano Paralimpico; FIV – Federazione Italiana Vela; FIN – Federazione Italiana Nuoto; Assessorato alla Cultura del Comune di Roma; Fondazione Roma Lazio Film Commission; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Assoporti; UNIMED – Mediterranean Universities Union; Sport e Salute. Partner del festival: ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori. Technical partner: Michelangelo Gioielli; Gioielleria Marina Corazziari; Artemare Club.