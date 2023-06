Apple Vision Pro è arrivato: che cosa sappiamo

Apple ha annunciato l’arrivo di Apple Vision Pro, il suo primo visore per la realtà mista.

Ieri, nel corso del WWDC 2023 (Worldwide Developer Conference) a San Francisco, la conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori, é stato presentato l’Apple Vision Pro, smart glasses in grado di fondere elementi di realtà aumentata con l’ambiente circostante.

Apple Vision Pro: come funziona

Smart Glasses di grandi dimensioni, molti simili ad una maschera da sci, con cui è possibile interagire attraverso l’utilizzo della voce e delle mani. L’ingresso nella realtà mista targata Apple è possibile attraverso un’interfaccia iOS completamente inedita, dove è possibile accedere alle varie app, alcune delle quali create appositamente per questa nuova tecnologia. Tra le varie app in arrivo, anche il servizio di streaming Disney+, proprio come confermato quest’oggi da Bob Iger, CEO del colosso Disney.

Apple Vision Pro: le caratteristiche

Il visore, composto da una parte di hardware e una parte software, è realizzato con materiali come alluminio, vetro e fibra di carbonio. L’area interna – dove poggia il viso – è realizzata in tessuto, così da non recare alcun fastidio durante l’utilizzo. Anche il cinturino di sostegno che si indossa è realizzato con un tessuto morbido, affinchè la sua fruizione possa risultare confortevole e modulabile da chi indossa il dispositivo.

Apple Vision Pro è dotato di due display microOLED 4k (uno per occhio) che permettono di avere un campo visivo a 120 gradi. Al suo interno sono installate 12 fotocamere che seguono i movimenti del corpo dell’utente e 6 microfoni, così che si possa regolare il livello di immersione.

Il sistema operativo utilizzato dal visore è il nuovo VisionOS, mentre il costo dell’Apple Vision Pro, al momento, è fissato a 3499 dollari. Qui di seguito il lungo video di presentazione rilasciato attraverso i canali ufficiali Apple.