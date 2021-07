Da Apple Tv+ la prima foto esclusiva di The Tragedy of Macbeth

Apple Tv+ ha rilasciato in questi giorni la prima foto ufficiale di The Tragedy of Macbeth, il nuovo film di Joel Coen, con protagonista una coppia da Oscar formata da Denzel Washington e Frances McDormand.

Prodotto da Apple Original Films e A24, il film sarà rappresenta una rivisitazione classica della famosa opera firmata da William Shakespeare che avrà la sua anteprima mondiale durante la prossima edizione del New York Film Festival, il 24 settembre. Qui di seguito il comunicato ufficiale collegato al lancio della prima foto:

“The Tragedy of Macbeth” di Joel Coen sarà presentato in anteprima mondiale nella serata di apertura del 59° New York Film Festival, il prossimo 24 settembre.

Un’opera dai forti chiaroscuri e rabbia incantatoria: la visione audacemente inventiva della «tragedia di Scozia» di Joel Coen è un film che fissa, a bocca aperta, un mondo dolente disfatto da cieca avidità e sconsiderata ambizione. Con la meticolosa interpretazione di personaggi consumati e stanchi del mondo, un Denzel Washington sorprendentemente introspettivo – è l’uomo che dovrebbe essere il re, secondo la profezia – e una machiavellica Frances McDormand, la sua signora, sono una coppia spinta all’assassinio politico – e sconvolta dal senso di colpa – dopo le astute previsioni di un trio di “strane sorelle” (un’interpretazione virtuosa di Kathryn Hunter). Anche se echeggia i proibitivi design visivi e le proporzioni dei classici adattamenti di Shakespeare degli anni ’40 di Laurence Olivier, così come rimanda alla sanguinosa follia medievale de “Il trono di sangue” di Kurosawa, la storia di rumore e furore raccontata da Coen è interamente sua e senza dubbio vista al giorno d’oggi, è la spaventosa rappresentazione di un’amorale presa di potere politica che, come il suo eroe, sprofonda spietatamente nell’inferno.

Foto crediti: Per gentile concessione di Apple/A24