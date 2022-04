Apple TV+: arriva il 15 aprile ROAR, la serie antologica dal cast stellare

“Roar”, la serie antologica dark-comedy basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern e prodotta da Nicole Kidman e Bruna Papandrea, sarà disponibile con tutti gli otto episodi da domani, 15 aprile, in esclusiva su Apple TV+.

La serie di favole femministe cupamente comiche, racconta la vita di donne normali in circostanze piuttosto straordinarie, spaziando tra generi che vanno dal realismo magico all’horror psicologico. In “Roar”, le donne mangiano fotografie, danno appuntamento alle anatre, vivono sugli scaffali come fossero trofei, eppure le loro lotte sono universali.

Il cast stellare protagonista delle otto storie comprende, oltre a Nicole Kidman, che è anche produttrice esecutiva, Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Oltre a recitare in uno degli episodi, Nicole Kidman è produttrice esecutiva insieme a Per Saari e alla loro Blossom Films, vincitrice di un Emmy. La produttrice vincitrice di un Emmy Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Allie Goss sono i produttori esecutivi per conto di Made Up Stories. Le creatrici Liz Flahive e Carly Mensch sono produttrici esecutive e co-showrunner.

L’autrice Cecelia Ahern è produttrice esecutiva attraverso Greenlight Go. e Theresa Park per conto della sua Pro Capita Productions. “Roar” è prodotto per Apple da Endeavour Content.