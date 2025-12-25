Una donna contro la natura selvaggia e un predatore umano: il survival thriller di Baltasar Kormákur alza l’hype.
Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Apex, il survival thriller diretto da Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns). Charlize Theron interpreta Sasha, una scalatrice che si avventura nella wilderness australiana per spingere i suoi limiti, ma finisce cacciata da un predatore spietato (Taron Egerton). Il teaser è un concentrato di tensione: paesaggi mozzafiato delle Blue Mountains, inseguimenti nella natura ostile, e un gioco mortale di gatto e topo.
Apex | Trailer Ufficiale
Altre informazioni su Apex
Nel cast spicca anche il nome di Eric Bana. La sceneggiatura è stata firmata da Jeremy Robbins, con Baltasar Kormákur (Cani Sciolti) impegnato in cabina di regia. Charlize Theron sta producendo assieme a Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix tramite la loro casa di produzione Secret Menu. Altri produttori impegnati nel film sono Ian Bryce, ma anche Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready della Chernin Entertainment.
Il film è girato interamente in New South Wales (Australia), con la natura come personaggio principale. Apex arriverà in streaming su Netflix il 24 aprile 2026.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.