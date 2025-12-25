Una donna contro la natura selvaggia e un predatore umano: il survival thriller di Baltasar Kormákur alza l’hype.

Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Apex, il survival thriller diretto da Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns). Charlize Theron interpreta Sasha, una scalatrice che si avventura nella wilderness australiana per spingere i suoi limiti, ma finisce cacciata da un predatore spietato (Taron Egerton). Il teaser è un concentrato di tensione: paesaggi mozzafiato delle Blue Mountains, inseguimenti nella natura ostile, e un gioco mortale di gatto e topo.

Apex | Trailer Ufficiale

In a deadly game of cat and mouse, only one survives.



Here's your first look at Charlize Theron and Taron Egerton in APEX. Premiering April 24. pic.twitter.com/OoN11hCXjW — Netflix (@netflix) December 25, 2025

Altre informazioni su Apex

Nel cast spicca anche il nome di Eric Bana. La sceneggiatura è stata firmata da Jeremy Robbins, con Baltasar Kormákur (Cani Sciolti) impegnato in cabina di regia. Charlize Theron sta producendo assieme a Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix tramite la loro casa di produzione Secret Menu. Altri produttori impegnati nel film sono Ian Bryce, ma anche Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready della Chernin Entertainment.

Il film è girato interamente in New South Wales (Australia), con la natura come personaggio principale. Apex arriverà in streaming su Netflix il 24 aprile 2026.