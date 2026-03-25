Netflix ha rilasciato un nuovo adrenalinico trailer di Apex, il survival thriller ad alta tensione diretto da Baltasar Kormákur (Everest).

Ambientato tra le spettacolari e pericolose Blue Mountains in Australia, il film vede il premio Oscar Charlize Theron nei panni di Sasha, una scalatrice esperta che si addentra nella natura selvaggia per superare i propri limiti fisici. Quella che doveva essere una sfida contro gli elementi si trasforma in una lotta per la vita quando Sasha diventa la preda di un cacciatore spietato, interpretato da Taron Egerton.

Il trailer mette in luce il ritmo serrato della narrazione e il brutale realismo degli scontri nella wilderness australiana, confermando la data di debutto globale sulla piattaforma streaming fissata per il prossimo 24 aprile 2026.

Charlize Theron and Taron Egerton star in APEX. Premiering April 24.



A grieving woman seeks solace in the wilderness, only to find herself ensnared in a deadly game of cat and mouse with a serial killer pic.twitter.com/EJ7fwQTuRB — netflix⁷ (@netflix) March 25, 2026

Apex: cast, produzione e la regia di Baltasar Kormákur

Il cast di Apex schiera nomi di primo piano del cinema internazionale, con la partecipazione di Eric Bana a completare il nucleo dei protagonisti. La regia è firmata dallo specialista del genere Baltasar Kormákur, che ha lavorato su una sceneggiatura di Jeremy Robbins focalizzata sulla contrapposizione tra la forza della natura e la crudeltà umana.

La produzione del film è una collaborazione tra Netflix e la casa di produzione di Charlize Theron, Secret Menu (con Dawn Olmstead, Beth Kono e AJ Dix), insieme alla Chernin Entertainment di Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready. Girato interamente nel New South Wales, il film utilizza il paesaggio australiano come un personaggio attivo, alzando l’asticella del genere survival grazie a una messa in scena viscerale e priva di filtri.

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