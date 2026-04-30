Il nuovo talento dell’horror Curry Barker continua ad attirare grandi nomi per i suoi progetti più ambiziosi.

Bryce Dallas Howard è ufficialmente entrata a far parte del cast di Anything But Ghosts, la nuova pellicola diretta da Barker che verrà distribuita da Focus Features, la notizia è stata confermata dal The Hollywood Reporter. L’attrice, nota per la saga di Jurassic World e per la sua carriera da regista nell’universo di Star Wars, affiancherà i già annunciati Aaron Paul e Cooper Tomlinson.

L’annuncio arriva in un momento d’oro per Barker: il suo precedente film, Obsession, acquistato da Focus per oltre 10 milioni di dollari dopo il Toronto Film Festival, debutterà nelle sale il prossimo 15 maggio. Anything But Ghosts, co-scritto da Barker insieme al suo storico collaboratore Tomlinson, vanta una produzione di altissimo livello che vede collaborare colossi del genere come Blumhouse-Atomic Monster, Spooky Pictures e Divide/Conquer.

La produzione del film vede coinvolti nomi pesanti dell’industria come Jason Blum e Roy Lee, a testimonianza dell’hype che circonda la visione registica di Barker. Per Bryce Dallas Howard, questo progetto segna un ritorno alle atmosfere di genere dopo il debutto con M. Night Shyamalan in The Village.