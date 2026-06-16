Mentre l’universo televisivo si consolida grazie alla recente conferma ufficiale della quarta stagione de Gli Anelli del Potere su Prime Video, il comparto cinematografico mette a segno un colpo da novanta. Come riportato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Anya Taylor-Joy è l’ultimo grande nome a unirsi al cast di The Hunt for Gollum, il nuovo attesissimo capitolo cinematografico del franchise. L’attrice consolida così una stagione d’oro che la vedrà prossimamente impegnata in Lucky su Apple TV+ e successivamente nell’epico Dune: Part Three di Denis Villeneuve.

Le vicende di questa nuova pellicola si collocheranno cronologicamente tra gli eventi della trilogia de Lo Hobbit e quella de Il Signore degli Anelli, focalizzandosi sulla serrata caccia intrapresa da Aragorn e Gandalf per scovare Gollum e ottenere informazioni cruciali sull’Unico Anello prima che sia troppo tardi.

Anya Taylor-Joy sarà Seren le grandi novità nel film diretto da Andy Serkis

Il progetto segna un momento di forte espansione per l’universo nato dalla penna di J.R.R. Tolkien. La regia di questo capitolo è affidata ad Andy Serkis, che tornerà anche a rivestire i panni digitali del tormentato Gollum attraverso la motion capture.

Nel film, Anya Taylor-Joy interpreterà Seren, un’elfa Sindar del Reame Boscoso, descritta come una letale e fidata agente al servizio di Re Thranduil, personaggio che vedrà il ritorno in scena di Lee Pace. Accanto alle storiche colonne del franchise – come Ian McKellen che riprenderà l’iconico ruolo di Gandalf ed Elijah Wood nei panni di Frodo – la produzione ha imbastito un ensemble di primissimo livello. Tra i nuovi ingressi spiccano infatti Kate Winslet nel ruolo di Marigol, Jamie Dornan nei panni del ramingo Aragorn e Leo Woodall in quelli di Halvard.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da Fran Walsh e Philippa Boyens, affiancate da Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, mentre Peter Jackson figurerà come produttore principale insieme a Walsh, Boyens e Zane Weiner.

Warner Bros. e New Line hanno già fissato il debutto di The Hunt for Gollum nelle sale mondiali per il 17 dicembre 2027. I piani per il franchise non si fermano qui: Philippa Boyens e Peter McGee sono già al lavoro sulla scrittura di un secondo film intitolato provvisoriamente The Lord of the Rings: Shadow of the Past, che vedrà la partecipazione di Stephen Colbert in veste di co-sceneggiatore.