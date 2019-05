Eagle Pictures ha scelto di anticipare l’uscita italiana di Rudolf Nureyev – The White Crow, il terzo film diretto da Ralph Fiennes.

Inizialmente atteso nelle nostre sale per il 25 luglio, la nuova opera di Fiennes ora esordirà a partire dal 27 giugno, ovvero con un mese di anticipo. Vi ricordiamo che abbiamo visto Rudolf Nureyev – The White Crow in anteprima assoluta durante la sua presentazione al Torino Film Festival, troverete pertanto qui la nostra recensione.

Rudolf Nureyev – The White Crow è stato diretto da Ralph Fiennes. Nel cast Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Čulpan Nailevna Chamatovania e Ralph Fiennes.

Sinossi. Il film racconta alcuni anni decisivi della vita del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev che, a soli 22 anni durante la sua prima tourné a Parigi, riuscì a sfuggire agli ufficiali del KGB e a chiedere asilo politico. Il regista Ralph Fiennes riesce a catturare l’anima ribelle e anticonformista di un’icona indiscussa della danza mondiale.

Il film arriverà nelle nostre sale il 27 giugno 2019.