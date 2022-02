Anthony Ramos avrà un ruolo chiave in Ironheart, una delle prossime serie Marvel

L’astro nascente Anthony Ramos è entrato a far parte della grande famiglia Marvel Studios, la sua prima apparizione avverrà nella serie Ironheart.

Dopo aver conquistato un Emmy con Hamilton, ed una nomination ai Golden Globes con In the Heights, l’attore Anthony Ramos sembra oramai pronto a fare il grande salto nella Hollywood che conta. Questa notte SuperHeroHype ha confermato che l’attore ha ottenuto un ruolo chiave in Ironheart, una delle prossime serie live action dei Marvel Studios. La fonte non ha svelato il ruolo, ma conferma che si tratta di un contratto che prevederà varie apparizioni nell’MCU, tra film e serie tv. Ramos di recente ha terminato la produzione di Transformers: Rise of the Beasts (da noi Transformers: Il Risveglio).

La serie Ironheart non ha ancora una data di inizio produzione, il ruolo da protagonista Riri Williams è stato affidato a Dominique Thorne, per lei è comunque già in programma una prima apparizione nel Marvel Cinematic Universe attraverso Black Panther: Wakanda Forever.

IRONHEART

PRODUZIONE: La serie sarà scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. CAST: Dominique Thorne, Anthony Ramos. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

PERSONAGGIO: Riri Williams è un’adolescente prodigio della scienza moderna che modella una personalissima armatura sul design del suo mito, Tony Stark.